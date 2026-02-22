黒の服は「細い方が着回せる」これからは「ワイドじゃない方がいい」選びの秘訣







クセがないことで何にでも合う、装飾性を省いた黒にはオシャレを楽しむ余白があるから。気になる新しさ、理想のスタイルバランス、少し凝ったアレンジまで。多くを求められる細身の黒を起点に、ワードローブを拡大。







1枚でも絵になる「そで丈長め」

多彩な役割を担う「美形な黒」

黒タートルネックニット／フリークス ストア（フリークス ストア渋谷） ソフトな風合いで心地よいフィット感。高さのあるネックは、折り返したりたるませたり着方が自在。







スラックス見えする「硬派なイージーパンツ」

黒ストレッチパンツ／TSURU By MARIKO OIKAWA センターシームやフロントジップにより、キレイめパンツのような品格が。どんなトップスを合わせてもケンカしないスマートな見た目とは裏腹に、走れてしゃがめる抜群の伸縮性。暑さが気になるときは湿気をとり除き、寒いときには暖かさをキープする機能素材。ヒップ部分にポケットを設置。







インナーに悩まない「傾斜のあるノーカラー」

黒ノーカラージャケット／Graphpaper（グラフペーパー 東京） 身幅はスリムなのにお尻が隠れる長さがあり、コートに近い整え力を確保。首まわりは直線的で、すそに向かうにつれ曲線を描くラインが、ミニマルな黒に女性らしいしなやかさを加味。動作をじゃましない適度な厚みで、1枚はもちろんコートの中に仕込んでも窮屈感はなし。







ぴたっとはりつかず脚線を流す「BOX型」

黒ロングスカート／AKTE 靴を問わず脚を長く見せる効果がある、直線的なハイウエスト。やわらかな質感でシワができにくい。後ろ側の深めのスリットで脚さばきは良好。







(アイテムのプライスと着回しパターンへ)

