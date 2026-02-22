俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は22日、第7話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第7話は「決死の築城作戦」。藤吉郎（池松壮亮）は晴れて寧々（浜辺美波）と夫婦に。しかし祝言の日、直（白石聖）が中村に帰ると言い始め、小一郎（仲野太賀）は戸惑う。一方、織田信長（小栗旬）の美濃攻めに対し、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を買って出る。小一郎は攻略の秘策を思いつくが、実現には尾張と美濃の国境を仕切る川並衆の協力が必要。兄弟は川並衆の棟梁・蜂須賀正勝（高橋努）とよしみのある織田家臣・前野長康（渋谷謙人）に仲介を頼む…という展開。

1565年（永禄8年）、信長は犬山城を攻め落とし、ついに尾張統一を成し遂げた。藤吉郎は侍大将となり、織田家重臣の一人として評定への参加を許されようになった。

小牧山城。柴田勝家（山口馬木也）は墨俣攻略に失敗。蟄居を命じられた。平地の墨俣は、敵から動きが丸見え。砦を築いても、完成が近づくと斎藤龍興（濱田龍臣）の兵に攻め込まれる。勝家の助言は“敵は斎藤ではない。時じゃ”だった。

なか（坂井真紀）の汁を仕込んでいる姿に、小一郎はひらめく。川の上流で材木を切り出し、運べる大きさで先に“部品”を組み、下ごしらえをしておく。あとは川を用いて墨俣に運び、一気に組み上げる。川並衆を手なづけるため、正勝との面会に向かった。

木曽川、川並衆拠点。正勝は長康の姿を見ると、いきなり刀を抜く。藤吉郎の“機転”により話し合いに持ち込み、正勝に“3年後、城持ちに”と約束。しかし、小一郎がうわの空だっため、説得に失敗。見かねた藤吉郎は小牧に帰れと命じた。

直は熱病。寧々（浜辺美波）は「ただ祈って、信じて、待つしかない」「私ら女子（おなご）はいつもそう」。小一郎は戦の度に自分の帰りを待っていた直の心労に気づかされた。

藤吉郎は長康から話を聞く。正勝と長康はかつて川並衆を率いる両輪だったものの、負け戦が続き“疫病神”と罵られるように。おとりに使われ、仲間を失って以来、正勝は誰の下にも付かないと決めた。しかし、長康は乱世を生き延びるため、織田に降った。

小一郎は“貯金”をはたいて神頼み。藤吉郎は策を記した書状を託し、正勝の翻意を待つ。木下兄弟は雨に打たれた。

直が目を覚まし、小一郎は「わしは死なん！必ず生きて直のところに生きて帰ってくる。約束する！だから、どこにも行かんといてくれ。ここにおってくれ。お主が、わしの帰る場所なんじゃ」と懇願。直は「私、このままじゃ小一郎に嫌われてしまう気がして。だから、一緒にいるのが怖くて、つらくて、逃げようとしたの。でも、本当は…」と涙。小一郎は直を抱き締めた。

「わずか3日で墨俣に砦を築くなどと、馬鹿げておるわ」「我らならできる」と語る正勝に、藤吉郎は「では、やってもらいたい」と笑顔。「お主は疫病神などではない。勝ちをもたらす軍神じゃ！共に、この世を見返してやろう」――。

長康の屋敷を斎藤の兵を囲んだとの報。正勝たちが駆けつけ、長康たちを救出した。

正勝「（藤吉郎に）あの墨俣の砦造り、わし一人では手に余る。（長康）また一緒にやるか、小右衛門」

長康「無論じゃ」

義兄弟の契りを交わしている蜂須賀正勝＆前野長康の絆が戻った。

SNS上には「蜂須賀と前野が木下兄弟のように見えた。固い絆で結ばれた本物の兄弟のよう」「信じる力で人を動かす藤吉郎」「まさに“人たらし”の本領発揮」「登場人物のツンデレ率が高い」「今週も新たなブロマンスが熱すぎる」などの声が続出。反響を呼んだ。

次回は3月1日、第8話「墨俣一夜城」が放送される。