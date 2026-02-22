「最近の若者は凶暴」って本当？中年や老人の犯罪はスルーして若者を叩く、オールドメディアの歪んだ印象操作【作者に聞く】
洋介犬(@yohsuken)さんの漫画『反逆コメンテーターエンドウさん』は、世の中の理不尽に正面から向き合うコメンテーターの姿を描き、大きな話題を呼んでいる。言いづらいことを代弁してくれる主人公・エンドウさんの言葉は、忖度や定型的なやりとりにモヤモヤを抱える読者の心に深く響いている。
■忖度のない代弁者の誕生
本作が生まれたきっかけは、約7年前に洋介犬さんがSNSに投稿したシミュレーションだ。「もし定形のやりとりを無視するコメンテーターがいたらどうなるか」という発想から始まり、その基本姿勢は今も変わっていない。エンドウさんの主張は、あらかじめ筋立てを用意するのではなく、テーマに対してキャラクターがどう答えるかというアドリブの結果を整理して作られている。いわば、作者である監督が演者の反応を引き出すような形だ。
「キラキラネーム」や「こどもハーネス」など、生活に密着したテーマの回は特に反響が大きく、ときには泣ける話として好感を持たれることもある。洋介犬さんは、議論の目標を「どちらかの勝利」という矮小なものではなく、結果としてすべての人にとってよい結論が出ることだと語る。個人のメンツは関係なく、さまざまな意見を研磨して生活に持ち帰ることこそが、議論の最も重要な意義なのだ。
取材協力：洋介犬(@yohsuken)
