『豊臣兄弟！』次週予告に“大物”登場 ネット騒然「遂に！」「一瞬で全部持っていった」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第7回が、22日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
第7回では、藤吉郎を演じる池松壮亮が、寧々役の浜辺美波と夫婦になる姿が描かれた。祝言の日、直役の白石聖が中村へ帰ると言い出し、小一郎を演じる仲野は複雑な思いを抱える。一方、信長役の小栗旬が美濃攻めに乗り出す中、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を申し出る。小一郎は秘策を思いつくが、実現には川並衆の協力が不可欠。蜂須賀正勝役の高橋努、前野長康役の渋谷謙人らの動向も絡み、物語は大きく動いた。
そして放送ラスト、第8回の予告に菅田将暉が演じる竹中半兵衛が登場。戦国時代を代表する名軍師で、学問に通じ知略に長けた美男子と伝わる人物だ。美濃の斎藤龍興に仕えた後、のちに秀吉の参謀となる重要な役どころである。わずか一瞬の登場ながら、SNSでは「遂に半兵衛きた！」「ついに次回、菅田将暉半兵衛来る」「一瞬で全部持っていった」「菅田将暉の存在感すごい」「来週が待ちきれない」といった声が相次ぎ、盛り上がりを見せた。
