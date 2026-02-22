俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は22日、第7話が放送され、冒頭、異色の“豆知識アバン（オープニングタイトルバックの前に流れるプロローグシーン）”がインターネット上で話題を集めた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第7話は「決死の築城作戦」。藤吉郎（池松壮亮）は晴れて寧々（浜辺美波）と夫婦に。しかし祝言の日、直（白石聖）が中村に帰ると言い始め、小一郎（仲野太賀）は戸惑う。一方、織田信長（小栗旬）の美濃攻めに対し、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を買って出る。小一郎は攻略の秘策を思いつくが、実現には尾張と美濃の国境を仕切る川並衆の協力が必要。兄弟は川並衆の棟梁・蜂須賀正勝（高橋努）とよしみのある織田家臣・前野長康（渋谷謙人）に仲介を頼む…という展開。

「ところで、小一郎の名前が第5回（2月1日）から変わっていることにお気づきでしたか？実は（藤吉郎が信長から秀吉の名を与えられた）この時、小一郎も（信長から“長”の字を与えられ）木下小一郎長秀となっていたのです。豊臣秀長（羽柴大納言豊臣朝臣秀長）となるのは、まだ先のこと」（アバンタイトルナレーション・谷口慎一郎アナウンサー）

SNS上には「気づかなくてゴメンw」「アバンでメタ説明」「一口メモな出だしとはw」「小一郎→長秀のくだりを時間差で説明してくる新しいスタイル」「わざわざ強調したということは、秀長への改名イベントはかなり重要な意味を持つことになりそうね」などの声。反響を呼んだ。

豊臣家を題材にした大河は1996「秀吉」以来30年ぶり。「秀吉」においても初回（原作者・堺屋太一氏による時代背景説明）や第3話（小者頭の秀吉を「見習い社員チーフ」、おやかた様の信長を「社長」と会社に例える）など、今回のようなアバンが度々あった。「秀吉」へのオマージュか。

2006年「功名が辻」も冒頭に“ミニ解説”が入るスタイルだった。

次回は3月1日、第8話「墨俣一夜城」が放送される。