俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は22日、第7回「決死の築城作戦」が放送された。「墨俣一夜城」のカギを握る川並衆筆頭・蜂須賀正勝役を演じる俳優の高橋努（47）からコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

――蜂須賀正勝について。

「蜂須賀正勝を演じることになり、どこか自分に通じる“泥臭さ”を持った人物だなと思いました。川並衆を引っ張る統率力や勢いの良さもあって、魅力的ですよね。実は、祖父に言われて“男の中の男”を目指しているんですけど（笑）、蜂須賀はまさにそんな武将だと思います。ただ、その中に少しおちゃめな面も入れたいと思っています。何事も一生懸命だけれど少し間違ってしまうような、かわいげのある部分も出していけたらなと。これから登場する竹中半兵衛（菅田将暉）とは、真逆のタイプなんです。ボケとツッコミみたいに、対になっている感覚があります」

――豊臣兄弟について。

「僕は“人との出会いも才能のひとつ”だと思っているので、小一郎（仲野太賀）、藤吉郎（池松壮亮）に誘われたのも、蜂須賀の才能だと思います。演じる太賀さんと池松さんは、お二人とも本当に笑顔が素敵なのですが、第7回で蜂須賀が豊臣兄弟に力を貸す決断をした時、あのにこやかな笑顔に、いつのまにか口説かれていた感覚がありました。彼らの人の良さや周囲を引き込む力が丁寧に描かれた回だったと思います。太賀さんと池松さんは優しくて、仕事熱心で、努力家でもあって。すべてを兼ね備えた、とても素晴らしい俳優です」

――今後の見どころについて。

「ワクワクしながら脚本を読み進めていたのですが、そのワクワクをさらに超えてくる展開で、凄く刺激的です。これまで出演した時代劇とは、全く違う脚本でもあります。脚本家の八津さんのセンスで、少し砕けたセリフが随所に散りばめられていて、それがとても言いやすく、演じやすいんですよね。“時代劇あるある”なのですが、言葉づかいや所作を大切にしている分、アドリブを入れるのがなかなか難しいことがあります。でも、今作はアドリブが自然と出てくるシーンも多いですね。特に豊臣兄弟や竹中半兵衛との場面では、カットがかかるまでずっとしゃべっていられるほどです（笑）」

「視聴者の皆さんには、蜂須賀については“野蛮な人がいるな”くらいの印象でもいいので、まずは覚えていただけたら光栄です。僕は、豊臣兄弟の2人を全面的に信頼しているので、彼らをしっかり支えつつ、時にはスパイス的な役割も果たせたらうれしいなと。そして今後、蜂須賀も立場が上がっていくので、衣装の変化なども是非楽しんでいただけたらと思います」