俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は22日、第7話が放送された。大河初出演を果たし、主人公・小一郎（のちの豊臣秀長）の幼なじみ・直役を初回（1月4日）から好演している女優の白石聖（27）が同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。「プレミアムトーク」で撮影秘話を語る。「あさイチ」や「土スタ」（土曜後1・50）のゲストに招かれる朝ドラや大河のキャストは“退場”が近いという“法則”もあり、インターネット上には不安の声も相次いでいる。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第7話は「決死の築城作戦」。藤吉郎（池松壮亮）は晴れて寧々（浜辺美波）と夫婦に。しかし祝言の日、直（白石聖）が中村に帰ると言い始め、小一郎（仲野太賀）は戸惑う。一方、織田信長（小栗旬）の美濃攻めに対し、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を買って出る。小一郎は攻略の秘策を思いつくが、実現には尾張と美濃の国境を仕切る川並衆の協力が必要。兄弟は川並衆の棟梁・蜂須賀正勝（高橋努）とよしみのある織田家臣・前野長康（渋谷謙人）に仲介を頼む…という展開。

木曽川、川並衆拠点。正勝は長康の姿を見ると、いきなり刀を抜く。藤吉郎の“機転”で話し合いに持ち込み、正勝に“3年後、城持ちに”と約束。しかし、小一郎はケンカ別れした直が気になり、うわの空。説得に失敗し、見かねた藤吉郎は小牧に帰れと命じた。

直は熱病。寧々（浜辺美波）は「ただ祈って、信じて、待つしかない」「私ら女子（おなご）はいつもそう」。小一郎は戦の度に自分の帰りを待っていた直の心労に気づかされた。

小一郎は“貯金”をはたいて神頼み。藤吉郎は策を記した書状を託し、正勝の翻意を待つ。木下兄弟は雨に打たれた。

直が目を覚まし、小一郎は「わしは死なん！必ず生きて直のところに生きて帰ってくる。約束する！だから、どこにも行かんといてくれ。ここにおってくれ。お主が、わしの帰る場所なんじゃ」と懇願。直は「私、このままじゃ小一郎に嫌われてしまう気がして。だから、一緒にいるのが怖くて、つらくて、逃げようとしたの。でも、本当は…」と涙。小一郎は直を抱き締めた。

次回予告でふらつくシーンがあっただけに、SNS上には「直ちゃん、治った！」「よかった！」などと安堵の声が続出。一方、「あさイチ」ゲスト出演に対して「しかし直は慈雲院ではない」「直さま、まさか…」「直ちゃんは正妻じゃないもんね…」「でも、プレミアムトーク出演が決まっているんだよなぁ…（白目）」「ゲストが直さんという特大の不安要素のため、既に震えている」などの声。ドラマオリジナルのキャラクターとあり、心配が広がっている。