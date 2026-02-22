キャストが豪華だと思う「2026年冬ドラマ（テレ朝）」ランキング！ 『おコメの女』を超える1位は？
All About ニュース編集部は2026年1月30日〜2月1日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（テレビ朝日系）」に関するアンケート調査を実施しました。
テレビ朝日系では、さまざまな面白いドラマが放送中です。高視聴率の作品も多く、放送のたびに話題を集めています。それでは、「キャストが豪華だと思う2026年冬ドラマ（テレビ朝日系）」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位には『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』がランクインしました。松嶋菜々子さんが主演を務め、『ドクターX』や『緊急取調室』などを生み出した「木曜よる9時枠」で放送する「社会派・痛快エンタメドラマ」です。
松嶋さんは、テレビ朝日系の連続ドラマで初主演となり、東京国税局の敏腕調査官・米田正子を担当。舞台となるドラマオリジナルの部署「複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）」の仲間として、佐野勇斗さん、長濱ねるさん、大地真央さん、高橋克実さんが出演中です。
回答者からは、「松嶋さんだけでも大物ですが、旬で演技も抜群にうまい佐野勇斗さんがいたり、大地真央さんが脇役なのもかなり豪華」（50代女性／愛知県）、「いま流行りのキャストや安定の大御所がでているから」（20代女性／埼玉県）、「国税局という堅い舞台に、これだけ華やかなキャストが並ぶのはテレビ朝日ならでは」（20代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位は『再会〜Silent Truth〜』でした。横関大さんの推理小説『再会』（講談社）が原作で、人気の高い竹内涼真さんが主人公・飛奈淳一を演じています。
淳一の初恋相手・岩本万季子を演じるのは、幅広い表現力を持つ井上真央さん。さらに、淳一の幼なじみを瀬戸康史さん、渡辺大知さんが演じ、捜査で淳一とバディを組む刑事を江口のりこさんが熱演中です。そのほかにも、北香那さん、上川周作さん、段田安則さんなどが出演し、演技派の多いドラマとなっています。
回答者からは、「主役級の方が沢山出ていて、それぞれの個性が光っている」（50代女性／茨城県）、「竹内涼真と井上真央の組み合わせが豪華」（30代女性／東京都）、「一度は名前を聞いたことがある有名な俳優女優ばかりだから」（20代女性／岩手県）などの意見が寄せられました。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
