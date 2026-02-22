物事の最も重要な中心部から、数ある中でも特に優れていることを表す言葉まで。 全く異なる4つのシーンで使われる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？ 語彙のネットワークを広げて、全問正解のスッキリ感を味わいましょう！

バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！

今回は、科学やビジネスの現場で使われる少し硬めの言葉から、日常の便利な機能、そして天候にまつわる言葉をセレクトしました。 空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

ちゅ□□う
こ□□い
ぼ□□い
ゆ□□う

ヒント：時計やスマートフォンの機能で、水に濡れても壊れない加工のことを何という？

正解：うす

正解は「うす」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うす」を入れると、次のようになります。

ちゅうすう（中枢）
こうすい（香水／降水）
ぼうすい（防水）
ゆうすう（有数）

物事の要となる「中枢（ちゅうすう）」や、指折りの存在を指す「有数（ゆうすう）」の中に、雨や雪が降る「降水（こうすい）」や、水を弾く「防水（ぼうすい）」が隠れていました。 普段何気なく使っている言葉を、音の単位で分解してみることで、語彙の新しい側面が見えてきたのではないでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)