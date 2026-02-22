卒業式や入学式の後、普段の生活でも着まわしできるアイテムでつくる「40代のセレモニーコーデ」をご紹介します。※画像出典：WEAR

写真拡大 (全4枚)

その後も着られて結局おトク！ 40代の卒業式・入学式コーデ3選

保護者として卒業式や入学式に参加するとき、普段も着まわせるアイテムを組み合わせてセレモニーコーデとして取り入れる人が増えてきています。おすすめの着こなしをご紹介します。

1. 紺のジャケット＆パンツのセットアップコーデ


写真は、ネイビーのジャケット＆テーパードパンツのセットアップコーデです。普段からシンプルなパンツコーデが好きな人や、甘めなセミフォーマル服が苦手な人にいちおし。

ジャケットのシャープなVネックのラインが顔まわりをすっきり、洗練された印象に見せてくれます。フロントのパールボタンもポイントで、コサージュやブローチなどのアクセサリーがなくても品よく華やかに仕上がります。

長過ぎない程よい着丈も、パンツにもスカートにも合わせやすくて◎。インナーにフリルやノーカラーのブラウスを合わせるとセレモニーコーデとしても着られますし、襟つきのプレーンな白シャツを合わせるとビジネスシーンにも応用できます。

2. 上品なツイードジャケットにワンピースのコンビ


ノーカラーのツイードジャケットは、上品なイメージに仕上がるセレモニーコーデの王道アイテムです。

写真で着用しているのは、控えめな輝きのラメ糸が織り込まれたネイビーのツイードジャケットで、縁取りのデザインや金ボタンがアクセントになっています。やわらかく軽い素材で疲れずに着られるため、オンオフ問わず出番の多い一枚です。

インナーには、ニュアンスのある淡いグレーのワンピースを合わせています。一見、トップスとスカートに分かれているセットアップ風に見えるワンピースは、コンサバになり過ぎず、今っぽさもプラスしてくれるデザインです。

3. ボウタイブラウスにロングジレをプラス


写真は、ライトベージュのボウタイブラウスに、ベージュのストレートワイドパンツを合わせた上から黒のツイードジレを羽織り、小物も黒でそろえたコーディネートです。

ジレは首もとが詰まったノーカラータイプですが、大きめのボウタイリボンがアクセントとなり、ネックレスなどのアクセサリーがなくてもサマ見えします。

ヒップが隠れる長め丈＆広めのアームホールは、ブラウスなど薄手のインナーはもちろん、厚手のニットなども重ねやすく着まわしがきくので便利です。

ただし、ボトムスに裾が広がって見えるワイドパンツを合わせると「普段着っぽさ」が強まり、カジュアルになり過ぎてしまうこともあるので要注意。シルエットのきれいなパンツを選んだ方がジレとの相性もよく、バランスよくまとまります。

ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)