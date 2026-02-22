「Fanatics Collect」に出演したトラウト

エンゼルスのマイク・トラウト外野手が、“究極の2択”に頭を抱えた。米オークションサイト「Fanatics Collect」公式X（旧ツイッター）に出演。大谷翔平投手（ドジャース）かポール・スキーンズ投手（パイレーツ）のどちらを選ぶか問われ、困惑の表情を見せた。

トラウトにぶつけられた質問は、「ポール・スキーンズのデビュー戦パッチ付きカード、ショウヘイ・オオタニの金色のロゴマン付きのパッチ付きカード、どちらをコレクションに加えられるとしたら、どっちを選ぶ？」とのものだった。カード好きでも知られるトラウトは「うーーーーーん」と思わず唸った。

スキーンズのカードはデビュー戦パッチ付きで110万ドル（約1億7100万円）、大谷の金色のロゴマン付きパッチカードが300万ドル（約4億6500万円）で売却されている。

トラウトは「スキーンズはずっと好きだけど……スキーンズの大ファンだけど、ショウヘイかな」と回答。スキーンズへの思いを口にしつつも、最終的にはエンゼルスの旧友、大谷のカードを選んだ。（Full-Count編集部）