駒沢直哉が明かす“ヘッド４発”に繋がった元チームメイトからのアドバイス。活きた昨季の経験とチャレンジャーとしての精神【横浜FC】
［J２・J３百年構想リーグEAST-A第３節］横浜FC ５−１ 栃木C／２月22日／ニッパツ三ツ沢球技場
横浜FCは２月22日、J２・J３百年構想リーグEAST-A第３節で栃木シティと対戦し、５−１で快勝。モンテディオ山形との開幕戦（１−２）、続くベガルタ仙台戦（０−１）を落として２連敗中だったホームチームは、３戦目にして今季初勝利を飾った。
このゲームで４ゴールと大暴れの活躍を見せたのが、プロ２年目の駒沢直哉だ。32分、34分はともに新保のクロスからヘッドでネットを揺らすと、47分にも新保のCKからヘディングでハットトリックを達成。さらに52分にも、細井響のロングスローを頭で押し込んだ。
この日は風の強いなかでの試合でもあったが、４得点はすべてヘッド。「自分もフォワードとしては（178センチと）上背があるわけではないですけど、入り方とかは去年から意識していたところ」と語った23歳のストライカーは、昨季にチームメイトだった櫻川ソロモン（現セレッソ大阪）からのアドバイスも活かせたと明かす。
「ソロモンくんとはプライベートでも仲が良くて、練習後も一緒に自主練をして、（ヘッドで）決めているイメージが残っていましたし、たまたま先週にプライベートで会う機会があって、ヘディングの話もして、そのアドバイスを活かせました。自分は上から叩くタイプではないし、最後は感覚の部分もありますけど、半歩でも相手の裏を取るところは上手くいきました」
高校や大学では「ある程度、一人でプレーできた」という駒沢だが、ルーキーイヤーの昨季はJ１の舞台で壁にぶち当たった。
「J１には名だたるセンターバックがいて、自分一人の力ではキープできなかった。周りとの繋がりの重要性を学ばせてもらいました」
また、横浜FCではシャドー、夏にレンタル移籍したJ３のギラヴァンツ北九州ではサイドハーフも経験。そうしたなかで持っていた「自分が一番下。常にチャレンジャー」という精神もまた、今回の活躍に繋がったようだ。
もっとも駒沢は、自分自身の現在地を冷静に客観視している。
「自分が評価されているのは、ハードワークや前線でのプレスのところ。それをやり続けないと意味がないし、そういうプレーを積み重ねていって今日のような結果に繋がればと思う。もう一度、自分に何ができて、何を求められているかを整理して、そこにプラスアルファで自分ができないことを補っていきたい」
自己分析ができるのも、駒沢の強みと言えるだろう。これからどのようにストロングを伸ばし、プレーの幅を広げていくのか注目だ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
