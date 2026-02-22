◇リーグワン第9節 東京SG54―22横浜（2026年2月22日 東京・秩父宮ラグビー場）

東京SGは、横浜を54―22で破って5勝目を挙げ、勝ち点26で同25のBL東京をかわして4位に浮上した。後半4分にLOサム・P・ジェフリーズ（32）が危険なプレーでイエローカード（のちにレッドカード）を受けて14人になったが、逆に6トライを挙げて突き放した。

ゲーム主将のSH流は「後半にシンビンを受けてからのアタックマインドがよくて…」と苦笑いした。「アタッキングラグビー」は社会人リーグ時代からの伝統だが、アタックし続けることの難しさも、チームは難度も味わってきた。

前半は20―12とリードして折り返したが、強風下の風上だったことを考えると、物足りなさもあった。後半4分の退場直後にトライを許し、同10分にはPGで20―22と逆転された。転機は後半12分だった。

横浜のWTB松井（31）が故意のノックフォワードでイエローを受けて、14人対14人になった。すると14分、左ラインアウトからのFWの連続攻撃でHO堀越（30）が逆転トライ。同21分に横浜No.・8モリ（36）がラックの中で手を使う反則でイエローとなった間に、見事な連続攻撃で一気に3トライを追加して、突き放した。

堀越は「（トライの場面は）絶対にFWで取るぞと言っていた」と明かす。その後は「強いキャリーといいブレークダウン」でFWがボールを運び「1対1で勝てるフィニッシャーがいる」バックスにボールを供給。アタッキングラグビーの持ち味を存分に発揮した。

ふだんの練習から、シンビンを出したパターンは確認しているという。流は「シンビンをもらってからの方がよかった」と笑いつつも「アタックしたい気持ちがないと、できない。アタックに対して誇りと自信を持っているので、出せてよかった」と振り返った。

降雪中止の影響で消化が1試合少ない状況で、4位に浮上した。最低限の目標の「トップ4」に届いたが、まだ試練の最中でもある。中止になった相模原戦が休養週の3月7日に組み込まれ、前節から8週連続の試合をすることになった。

流は「8週連続の試合は経験がない」と言いながら「しっかり受け入れて準備する」と話した。今季での引退を表明した名SHは「いろんなことが起きるのが人生。ラグビーも人生と一緒」と言う。退場が出ても攻め続ける。連戦でも、東京SGは黙々と戦い続ける。