¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Çà±þ±çá¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¹ðÇò¡Ö¤¢¤ì¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã²½¾Ñ¤·¤Æ¤¿¤é¥¤¥ä¤ä¤ó¤Ê¡©¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬£²£²ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡ÆüÍËÆü¤Î¤½¤ì¡×¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Çà±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼êá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¼ÂºÝ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¤Á¤ã¤ó¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÆ¼¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤¢¤ì¡£ÈþÈÁ¤Á¤ã¤ó¤è¤¦ÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¤Î»Ð¡ÊºÚÆá¤µ¤ó¡Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¡Ø£Á¡Ý£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡Ü¡Ù¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤è¤¦Æ¼¼è¤Ã¤¿¤ï¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¾åÌø¾»É§¥¢¥Ê¤¬¡ÖÁê¼ê¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤Ã¤ÆÁª¼ê¤¬ÂÎ¤¬Âç¤¤¤Áª¼ê¤Ç¤Í¡£ÇÏÎÏ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Í¡£¤è¤¯¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶Ã²¤¹¤ë¤È¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤ä¤ó¤«¡£É¹¤Ç¤Á¤å¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Î£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¢¥Á¥å¡¼¥Ã¤È³ê¤ê¤½¤¦¤ä¤ó¤«¡×¤È¡¢¤ä¤ä°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¹âÌÚ¤Î·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤è¤¦¤ä¤Ã¤¿¤ï¡£¤Û¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÑÃË¤é¤·¤¤¤è¤Í¡¢ÈþÈÁ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã²½¾Ñ¤·¤Æ¤¿¤é¥¤¥ä¤ä¤ó¤Ê¡©¡×¤ÈÌ¯¤Ê¤³¤È¤ò¸ýÁö¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤¤³ê¤ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¡¢£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£