¡Úµð¿Í¡Û¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼ 23Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ÇÍèÆü½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ø¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¡Ä¡×
¡¡¥ì¥¤¥º¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢£²£³Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦³ÚÅ·Àï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤ÇÍèÆü½éÅÐÈÄ¡õ½éÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡£±¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÐÈÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤ë¡£µå¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£±£¶Æü¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Ù£·¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¡££±°ÂÂÇ£±»Íµå¡¢£²Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£ºÇÂ®µåÂ®¤Ï£±£µ£¶¥¥í¤òµÏ¿¡£¼þ°Ï¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡²Æì¤Îµ¤¸õ¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦à½õ¤ÃÅêá¡£¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¤¬ÍýÁÛÅª¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼¾µ¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥í¥¸¥ó¤ò¤Ä¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹£²£°£±¥»¥ó¥Á¡¢£¹£´¥¥í¤Î±¦ÏÓ¤Ïºòµ¨¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç£±£°»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼£³£Á¤Ç¤Ï£±£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡Ê£±£²ÀèÈ¯¡Ë¤·¤Æ£¸¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£²¡¦£¸£°¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹¿È¤«¤éÅê¤²¹þ¤àºÇÂ®£±£¶£°¥¥í¤ÎÂ®µå¤¬Éð´ï¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÍèÆü½é¤Î¼ÂÀï¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£