「ＳＰＥＥＤ」の島袋寛子がＭｒ．都市伝説番組などで知られるお笑い芸人・関暁夫との２ショットをアップした。

２２日にインスタグラムで「うぉぉぉぉ！！！お会いできましたーＭｒ．都市伝説！関暁夫氏 私は第二部に参加させていただきました！」とライブに参加したことを報告し、関との２ショットをアップした。

さらに「満員の日本武道館 すごい情報量でした！初めてお会いできた関さんは愛いっぱいのお方でありました」と感想を述べ、「宇宙をテーマにこれからの時代、新世界のお話 私たち地球に住む存在も他の星からみたら"宇宙人"なんだろうな...みんな宇宙人"すべては繋がっている"量子力学的にみたらどっちが先かというようなお話になりそうですが 頭が忙しくするなか、最後的場先輩が質問するタイミングを作ってくださったのによくわからんこと言ってた私 ほんとにごめんなさい」と続けた。最後に「反省点もありますが、良き時間でありました 皆さま、ありがとうございました！！」と締めくくった。

この投稿に「素敵な笑顔」「すごい話」「きゃわええ」「楽しそうで何より」などの声が寄せられている。

島袋は「ＳＰＥＥＤ」として１９９６年８月５日に「Ｂｏｄｙ＆Ｓｏｕｌ」でデビューした。