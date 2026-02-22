◇ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日（2026年2月22日）

ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日の競技が行われた22日、日本選手団の獲得メダル数が過去最多の24個（金5、銀7、銅12）で確定した。日本勢最後の出場となった種目、今大会から採用のスキー距離女子50キロクラシカルで土屋正恵（29＝弘果）は24位だった。

24個は過去最多だった前回2022年北京大会の18個を更新した。金メダル5個は1998年長野大会に並び最多となった。また、今大会24個を加えて日本の冬季五輪通算獲得メダルは100個に到達。第1号はアルペンスキーの猪谷千春で、今回と同じイタリアのコルティナダンペッツォで開催された1956年大会の男子回転で銀メダルを獲得していた。

今大会のメダル第1号はジャンプ女子個人ノーマルヒルの丸山希（27＝北野建設）で、大会2日目の7日に銅メダルを獲得。金メダル第1号は同日のスノーボード男子ビッグエアの木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）で、スノボ勢は金4個を含むメダル9個を量産した。フィギュアスケートも過去最高のメダル6個獲得で、男女ともにダブル表彰台に届き、ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は同種目初の金メダルに輝いた。日本オリンピック委員会（JOC）は4月25日に東京・日本橋で選手団の“凱旋パレード”を行う方向で調整している。

＜今大会の日本の獲得メダル＞

金5＝木村葵来（スノーボード男子ビッグエア）、村瀬心椛（同女子ビッグエア）、戸塚優斗（同男子ハーフパイプ）、深田茉莉（同女子スロープスタイル）、三浦璃来・木原龍一組（フィギュアペア）

銀7＝二階堂蓮（ジャンプ男子個人ラージヒル）、木俣椋真（スノーボード男子ビッグエア）、長谷川帝勝（同男子スロープスタイル）、堀島行真（フリースタイルスキー男子デュアルモーグル）、鍵山優真（フィギュアスケート男子）、坂本花織（同女子）、日本（同団体）

銅12＝二階堂蓮（ジャンプ男子個人ノーマルヒル）、丸山希（同女子個人ノーマルヒル）、日本（同混合団体）、山田琉聖（スノーボード男子ビッグエア）、小野光希（同女子ハーフパイプ）、村瀬心椛（同女子スロープスタイル）、高木美帆2（スピードスケート女子500メートル、1000メートル）、日本（同女子団体追い抜き）、堀島行真（フリースタイルスキー男子モーグル）、佐藤駿（フィギュアスケート男子）、中井亜美（同女子）

＜冬季五輪日本の大会別メダル数＞

1956年 コルティナダンペッツォ 1（銀1）

72年 札幌 3（金1、銀1、銅1）

80年 レークプラシッド 1（銀1）

84年 サラエボ 1（銀1）

88年 カルガリー 1（銅1）

92年 アルベールビル 7（金1、銀2、銅4）

94年 リレハンメル 5（金1、銀2、銅2）

98年 長野 10（金5、銀1、銅4）

2002年 ソルトレークシティー 2（銀1、銅1）

06年 トリノ 1（金1）

10年 バンクーバー 5（銀3、銅2）

14年 ソチ 8（金1、銀4、銅3）

18年 平昌 13（金4、銀5、銅4）

22年 北京 18（金3、銀7、銅8）

26年 ミラノ・コルティナ 24（金5、銀7、銅12）