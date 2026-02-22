オリックス・バファローズの2月19日の練習メニューが、ネット上で大きな話題を呼んでいる。

【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット 「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」

チームは現在、宮崎市清武総合運動公園で春季キャンプを実施中。発表された19日の練習スケジュールでは、野手と捕手に分かれてそれぞれメニューが組まれており、一見すると通常通りの内容に見えた。

しかし、ファンの注目を集めたのは午後に予定されていた捕手の個別練習欄。そこには太字で大きく「休み前だよ！ 全員集合！！」とだけ記され、具体的な練習内容は明かされていなかった。詳細は伏せられたままだが、ファンの間では“スペシャルメニュー”が行われたと予想する声が上がった。

実際にキャンプ地を訪れたファンからは「捕手の全員集合は見てて最高に面白かったです！」との声も上がり、現場は盛り上がった様子だ。異例ともいえるユニークな告知が、休日前の和やかな雰囲気を象徴するワンシーンとなった。

【画像】整列する岸田監督とナイン プロ野球キャンプイン

SNS上では「明日のメニューの捕手、わろたwwww」「見てるだけで乳酸溜まる系」「最高すぎて現地行きたい」「圧が」「思いっきりいじめられるのでしょう」「大好き過ぎる」「気になる」「さすがに草生える」などコメントが寄せられた。