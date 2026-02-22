ORANGE RANGE、25周年を記念した全国36公演のホールツアーの開催を発表！映画『アギトー超能力戦争ー』主題歌担当も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ORANGE RANGEが2026年2月22日に結成25周年イヤーに突入したことに合わせて、アニバーサリーイヤーを彩る最新情報を一挙解禁。2025年「イケナイ太陽」のリバイバルヒットをきっかけに19年ぶりに『NHK紅白歌合戦』への出場を果たすなどした勢いそのままの、怒涛の情報解禁となった。

■全国ツアー『ORANGE RANGE LIVE TOUR 026-027』開催決定！

2025年10月4日に千秋楽を迎えたコンセプトツアー以来、全国のファンが首を長くして待ち望んでいた「ライブの空間」がついに帰ってくる。『ORANGE RANGE LIVE TOUR 026-027』の開催が決定（※ツアータイトルは後日発表）。全国各地のファンへ25年間の感謝と、止まらない進化を直接届けに、再びステージへと駆け上がる。

紅白出場を経て、さらに強固となったORANGE RANGEのパフォーマンスを体感できるのは、約1年ぶり。様々なステージで、四半世紀をともに歩んできた「レンジ流・お祭り騒ぎ」の真髄を、ぜひ会場で確かめよう。

■映画『アギトー超能力戦争ー』主題歌に決定！

4月29日（水・祝）全国公開の映画『アギトー超能力戦争ー』の主題歌がORANGE RANGEに決定。ORANGE RANGEなりの非日常感、力強くも鮮やかな楽曲がスクリーンを彩る。

■25周年を象徴する「最新アーティスト写真」解禁！

結成25周年を記念したあらたなアーティスト写真を公開。沖縄の空気感を纏いながらも、25年という歳月を駆け抜けてきたメンバーの「現在地」を象徴するビジュアルに仕上がっている。

■新曲「メンソーレ feat.ソイソース」配信＆MV公開！

25周年のスタートを飾る新曲「メンソーレ feat.ソイソース」が、2月22日より配信リリース。沖縄の挨拶「メンソーレ」を掲げ、原点回帰の想いと遊び心を詰め込んだ一曲となっている。また、20時25分から公式YouTubeチャンネルにてMVも公開。フルアニメーションのMVは、25周年も変わらないORANGER ANGEらしいカオスな世界観が炸裂している。

その他にも、地元・沖縄が誇るビール“オリオンビール”とのコラボレーションや、“ひらパー”の愛称で知られる大阪の遊園地・ひらかたパークとのコラボレーションプロジェクトも始動。詳細は随時発表されるので、ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.02.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「メンソーレ feat.ソイソース」

■ライブ情報

ORANGE RANGE LIVE TOUR 026-027（※ツアータイトル未定）

08/29（土）沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

09/12（土）埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール

09/13（日）栃木・大正堂くろいそみるひぃホール（那須塩原市黒磯文化会館）大ホール

09/26（土）愛媛・しこちゅ～ホール（四国中央市市民文化ホール）

09/27（日）広島・東広島芸術文化ホール くらら 大ホール

10/03（土）長野・大町市文化会館 エコーホール

10/04（日）新潟・糸魚川市民会館

10/10（土）京都・文化パルク城陽 プラムホール

10/11（日）大阪・オリックス劇場

10/24（土）青森・六ケ所村文化交流プラザ・スワニー

10/25（日）岩手・釜石市民ホール TETTO ホールA

10/31（土）山口・三友サルビアホール（防府市公会堂）

11/01（日）福岡・サザンクス筑後

11/07（土）千葉・東金文化会館 大ホール

11/08（日）神奈川・よこすか芸術劇場

11/21（土）北海道・名寄市民文化センター EN-RAY HALL

11/23（月・祝)北海道・北斗市総合文化センター かなで～る

11/27（金）高知・高知市文化プラザ かるぽーと 四国銀行ホール（大ホール）

11/28（土）香川・シアターマド（丸亀市民会館）

12/12（土）宮城・岩沼市民会館

12/13（日）山形・荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）

12/19（土）静岡・大井川文化会館ミュージコ

[2027年]

01/09（土）東京・NHKホール

01/11（月・祝）群馬・館林市文化会館 カルピス(R)ホール

01/23（土）宮崎・日向市文化交流センター 大ホール

01/24（日）大分・別府ビーコンプラザ フィルハーモニアホール

02/05（金）長崎・諫早文化会館 大ホール

02/06（土）福岡・飯塚市文化会館 イイヅカコスモスコモン

02/11（木・祝）岡山・マービーふれあいセンター 竹ホール

02/12（金）鳥取・米子市公会堂

02/20（土）三重・伊賀市文化会館

02/21（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

03/06（土）栃木・栃木県総合文化センター メインホール

03/07（日）茨城・水戸市民会館グロービスホール

03/13（土）和歌山・御坊市民文化会館 大ホール

03/14（日）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

(C) 2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映

