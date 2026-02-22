エンゼルスの菊池雄星投手が22日、3月のWBCに出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿に合流した。

合宿に合流するのはロッキーズの菅野智之投手に続いて2人目。練習の合間には、ちびっ子ファンとの「約束」通りにサインを行う姿があった。

キャッチボールのためにサブグラウンドに向かおうとした菊池に、子供のファンから「サインお願いします！」との声が届いた。左腕は「練習が終わってからね」と優しく約束。その言葉通り、キャッチボールが終わると大勢のファンに丁寧にサインをした。

さらに一緒に記念撮影に収まるシーンも。その際に菊池はサングラスを外し、きちんと素顔で写真に収まった。

心優しきメジャーリーガー。菊池は世界一連覇を目指す最大のモチベーションとして「子供たちへのアピール」を掲げた。

「前回大会を見て、野球でこんなに日本が盛りあがるんだと凄く感じた」と菊池。「やっぱり野球人口が減っている中で、もう一回子供たちに“プロ野球選手になりたい”“野球をやってみたい”と思ってもらえるようなスポーツにするんだ、と。それが一番のモチベーション。世界一になって、そういう思いになってくれる子供が一人でも増えたら」

左腕はこれまで、不思議と日の丸には縁がなかった。

「間違いなく、（代表は）最初で最後ですから。世界一になって皆さんと一緒に喜びたい」。熱い思いを胸に、侍ジャパンの菊池雄星が本番で腕を振る。