ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅが２２日、千葉市内のイオンモール幕張新都心で最新シングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた／盛れ！ミ・アモーレ」のリリースイベントを開催した。

「盛れ！ミ・アモーレ」は、ＳＮＳ関連動画再生回数が約４億回再生となるなど、グループ史上最大の記録。イベント会場は２階の通路エリアにも立ち見が出るほどのにぎわいをみせ、パフォーマンス後、リーダーの段原瑠々が「イオンモール幕張新都心にお集りのみなさん！こんにちは。Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅです！」とあいさつすると、会場からは大きな歓声。メンバー一人一人もあいさつした。

この日２２歳の誕生日を迎えた石山咲良は「自分たちが見えないところまでファンの人がいてくれて、自分が夢の中にいるようでした！」。イベント終了後にはファンからハッピーバースデーの大合唱が起きた。４月１７日の春ツアーを前に弾みがついたといい「皆さんから大きな声でハッピーバースデーを歌っていただいて、すごいうれしかった。幸せな、最高な１年になるなって思いました！」と笑顔を見せた。