【3COINS新作】が可愛いーーーッ！ バッグに付けたい♡「チャーム & キーホルダー」

おしゃれさんの間でチャームやキーホルダーのじゃら付けがトレンドとなっている今、各ブランドからは続々と新作が登場中。今回は【3COINS（スリーコインズ）】の新作から、バッグを可愛くアレンジできる「チャーム & キーホルダー」をご紹介。プチプラとは思えないアイテムをピックアップしました。

メイク直しに便利なミラー & コーム付き

【3COINS】「ハートミラー & コームチャーム」\550（税込）

ハートのミラーとウェーブ状のコームがセットになったチャーム。カラビナもハートになっており、可愛らしいアクセントに。バッグに付けておくとメイク直しのときにすぐに使える優れものです。クリアカラーが可愛らしく、春を先取りできそう。ミラーとコームはカラビナから外すこともできます。

ぷっくりとしたフォルムが可愛いキーホルダー

【3COINS】「ハートラビットキーホルダー」\660（税込）

ぷっくりとしたフォルムとふわふわの素材が可愛らしいキーホルダー。つぶらな目のラビットがハートのバッグを持ったデザインで、見ているだけで癒されそう。ゴールドカラーのフックとリング付きで高見え。シンプルなバッグにこのキーホルダーを付ければ、キュートなアクセントになってくれるかも。

