ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のクロスカントリースキー女子50キロクラシカルが22日に行われ、今大会の日本勢のメダル数が確定した。金5、銀7、銅12で合計24個のメダルは冬季史上最多に。金5も1998年長野に並んで最多タイとなった。

日本勢のメダルがフィギュアスケート女子の荒川静香の金のみだった2006年トリノから20年。同じイタリアで、日の丸を背負ったアスリートが連日、列島に感動を呼んだ。

スノーボードは男子ビッグエア・木村葵来、女子ビッグエア・村瀬心椛、男子ハーフパイプ・戸塚優斗、女子スロープスタイル・深田茉莉と4つの金を含むメダル9個と量産。フィギュアスケートのペアでは三浦璃来・木原龍一組が、日本初の金メダルを獲得した。フィギュアは団体銀、男女で銀銅のダブル表彰台で、計6個のメダル。スノーボードとフィギュアは、日本のお家芸といっても過言ではない。

ノルディックスキー男子ジャンプの二階堂蓮は個人ラージヒルで銀、個人ノーマルヒルと混合団体で銅と計3つのメダルを獲得。スピードスケート女子の高木美帆は500＆1000メートル、団体パシュートで銅となり、メダル数を通算10個とした。

【ミラノ・コルティナ五輪メダル獲得者】

■金メダル

スノーボード男子ビッグエア 木村葵来

スノーボード女子ビッグエア 村瀬心椛

スノーボード男子ハーフパイプ 戸塚優斗

スノーボード女子スロープスタイル 深田茉莉

フィギュアスケートペア 三浦璃来、木原龍一

■銀メダル

スキージャンプ男子ラージヒル 二階堂蓮

スノーボード男子ビッグエア 木俣椋真

スノーボード男子スロープスタイル 長谷川帝勝

フリースタイルスキー男子デュアルモーグル 堀島行真

フィギュアスケート男子 鍵山優真

フィギュアスケート女子 坂本花織

フィギュアスケート団体 三浦璃来、木原龍一、吉田唄菜、森田真沙也、坂本花織、鍵山優真、佐藤駿

■銅メダル

スキージャンプ男子ノーマルヒル 二階堂蓮

スキージャンプ女子ノーマルヒル 丸山希

スキージャンプ混合団体 二階堂蓮、小林陵侑、丸山希、高梨沙羅

スノーボード男子ハーフパイプ 山田琉聖

スノーボード女子ハーフパイプ 小野光希

スノーボード女子スロープスタイル 村瀬心椛

スピードスケート女子1000メートル 高木美帆

スピードスケート女子500メートル 高木美帆

スピードスケート女子団体追い抜き 佐藤綾乃、堀川桃香、野明花菜、高木美帆

フリースタイルスキー男子モーグル 堀島行真

フィギュアスケート男子 佐藤駿

フィギュアスケート女子 中井亜美



（THE ANSWER編集部）