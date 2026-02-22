ミラノ・コルティナ五輪の日本勢のメダル数は冬季史上最多に【写真：ロイター】

写真拡大

ミラノ・コルティナ五輪

　ミラノ・コルティナ五輪のクロスカントリースキー女子50キロクラシカルが22日に行われ、今大会の日本勢のメダル数が確定した。金5、銀7、銅12で合計24個のメダルは冬季史上最多に。金5も1998年長野に並んで最多タイとなった。

　日本勢のメダルがフィギュアスケート女子の荒川静香の金のみだった2006年トリノから20年。同じイタリアで、日の丸を背負ったアスリートが連日、列島に感動を呼んだ。

　スノーボードは男子ビッグエア・木村葵来、女子ビッグエア・村瀬心椛、男子ハーフパイプ・戸塚優斗、女子スロープスタイル・深田茉莉と4つの金を含むメダル9個と量産。フィギュアスケートのペアでは三浦璃来・木原龍一組が、日本初の金メダルを獲得した。フィギュアは団体銀、男女で銀銅のダブル表彰台で、計6個のメダル。スノーボードとフィギュアは、日本のお家芸といっても過言ではない。

　ノルディックスキー男子ジャンプの二階堂蓮は個人ラージヒルで銀、個人ノーマルヒルと混合団体で銅と計3つのメダルを獲得。スピードスケート女子の高木美帆は500＆1000メートル、団体パシュートで銅となり、メダル数を通算10個とした。

【ミラノ・コルティナ五輪メダル獲得者】

■金メダル

スノーボード男子ビッグエア　木村葵来

スノーボード女子ビッグエア　村瀬心椛

スノーボード男子ハーフパイプ　戸塚優斗

スノーボード女子スロープスタイル　深田茉莉

フィギュアスケートペア　三浦璃来、木原龍一

■銀メダル

スキージャンプ男子ラージヒル　二階堂蓮

スノーボード男子ビッグエア　木俣椋真

スノーボード男子スロープスタイル　長谷川帝勝

フリースタイルスキー男子デュアルモーグル　堀島行真

フィギュアスケート男子　鍵山優真

フィギュアスケート女子　坂本花織

フィギュアスケート団体　三浦璃来、木原龍一、吉田唄菜、森田真沙也、坂本花織、鍵山優真、佐藤駿

■銅メダル

スキージャンプ男子ノーマルヒル　二階堂蓮

スキージャンプ女子ノーマルヒル　丸山希

スキージャンプ混合団体　二階堂蓮、小林陵侑、丸山希、高梨沙羅

スノーボード男子ハーフパイプ　山田琉聖

スノーボード女子ハーフパイプ　小野光希

スノーボード女子スロープスタイル　村瀬心椛

スピードスケート女子1000メートル　高木美帆

スピードスケート女子500メートル　高木美帆

スピードスケート女子団体追い抜き　佐藤綾乃、堀川桃香、野明花菜、高木美帆

フリースタイルスキー男子モーグル　堀島行真

フィギュアスケート男子　佐藤駿

フィギュアスケート女子　中井亜美

（THE ANSWER編集部）