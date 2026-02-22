洗練された抜け感を叶える最旬スタイルは、【ブラウン】におまかせ！

今季、おしゃれな大人が注目しているのがブラウンを主役にしたスタイリング。柔らかなニュアンスを放つシアーカーディガンから、上品な落ち感のサテンパンツなど、重たさを感じさせない軽やかな素材のブラウンを取り入れて、品格漂う春の装いをアップデートして。

【ユナイテッドアローズ】編地の表情で魅せる。大人の余裕を醸し出すニット

「カラーミックス クルーネックニット」\24,970

凹凸感のある太糸に、配色コード糸を重ねて編み上げた表情豊かなニットが登場。程よいショート丈とゆったりとしたシルエットの組み合わせが、今っぽい抜け感を演出し、袖口のブラウンが、さりげないアクセントに。

【ガリャルダガランテ】着るだけで、旬のレイヤードに。シアーなブラウス & ビスチェ

「ビスチェレイヤードシャツ」\19,800

計算されたレイヤードが簡単に叶う、ブラウスとビスチェのセットアイテムは、肌離れのいいさらりとしたシアー素材を採用。程よい透け感が、軽やかな抜け感を添えます。ビスチェは肩紐の調節が可能。自分の体型やボトムスに最適なバランスに調整できます。ブラウス単体でも着られ、スタイリングの幅を広げます。

【かぐれ】すっきり見えとゆとりを両立。シーンを問わず活躍する優秀とろみシャツ

「レーヨンワイドシャツ」\16,500

落ち感のあるとろみ生地が、すっきりと清潔感のある印象を与えるシャツ。身幅にゆとりを持たせ、上半身のラインを拾わない設計に加え、カフスを無くした袖のデザインが、都会的でミニマルなムードを加速させます。両サイドにはスリットが入っており、さりげない前後差が着こなしのアクセントに。

【ビームス ボーイ】50周年の【ラコステ】を纏う。遊び心溢れるカーディガン

「別注ポロ カーディガン」\22,000【ラコステ】※2026年3月上旬発売予定

【ラコステ】が日本上陸50周年を迎えるのに先駆け、定番のポロシャツをデイリーな羽織りとして活躍するカーディガンへと大胆にアレンジ。注目はおなじみのワニロゴ。「BEAMS」の文字が刻まれた、【ビームス ボーイ】だけのスペシャルエディションです。春夏シーズンに最適な、さらりと柔らかな肌触りのコットンニット素材を採用。

【KBF】レイヤードの楽しみが広がる。サテンとレースが紡ぐ旬顔キャミ

「ヴィンテージライクレースキャミソール」\5,500

いつもの着こなしにプラスするだけで、一気に鮮度が高まるサテンキャミソール。レーステープを施し、大人の女性が取り入れやすい上品な甘さに。ゆとりのあるシルエットで、一枚でも、重ね着でも美しくキマります。ショルダーストラップにはアジャスターが付き、丈の調節が可能。

ベーシックカラーをブラウンに置き換えるだけで、いつもの装いがぐっと旬な表情に。素材の質感で遊ぶ春のブラウンを味方につけて、洗練された大人の余裕を演出して。

※価格はすべて税込みです