ART-SCHOOL¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂæËÌ¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤¬·èÄê
ART-SCHOOL¤¬¡¢ÂæËÌ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡ãART-SCHOOL LIVE 2026 FADE TO BLACK in Taipei¡ä¤ò2026Ç¯6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ART-SCHOOL¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂæËÌ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ã¡ØBABY ACID BABY¡ÙTOUR 2012¡ä¤ÎTHE WALL TAIPEI¸ø±é°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î²ñ¾ì¤ÏÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÂæÏÑ¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëThe Wall Live House¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏVIP¥Á¥±¥Ã¥È¡¢°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢VIP¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¢ÂæÏÑ¸ø±éµÇ°¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡¢½ª±é¸å¥µ¥¤¥ó²ñ»²²Ã¸¢¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë13:00¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë12:00¡ÊÂæÏÑ»þ´Ö¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£ÆüËÜ¤«¤é¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþ¼ê½ç¤â¤¢¤ï¤»¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ãART-SCHOOL LIVE 2026 FADE TO BLACK in Taipei¡ä
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
³«¾ì¡§17:30 / ³«±é¡§18:30
²ñ¾ì¡§The Wall Live House
¡ÊÂæÏÑÂæËÌ»ÔÊ¸»³¶èÍå»ÛÊ¡Ï©»ÍÃÊ200¹æ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§
Á°Çä¤ê VIP¥Á¥±¥Ã¥È¡§2,000NTD
Á°Çä¤ê °ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡§1,600NTD
ÅöÆü·ô¡§2,200NTD
¢¨VIP¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅöÆüÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
VIPÆÃÅµ¡§
¡Í¥ÀèÆþ¾ì
¢ÂæÏÑ¸ø±éµÇ°¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
£½ª±é¸å¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë13:00¡Á¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë12:00¡Á¡ÊÂæÏÑ»þ´Ö¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡§
https://airheadrecords.kktix.cc/events/artschool2026taipei
ÆüËÜ¤«¤é¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼ê½ç¤Î¤´°ÆÆâ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://kktix.com/user_guide_index?locale=ja
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Airhead Records¡Êairheadrecordstw@gmail.com¡Ë
¢¡ART-SCHOOL 25th Anniversary ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡ART-SCHOOL ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È