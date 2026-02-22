ハロー!プロジェクトのアイドル・Juice=Juiceが22日、千葉・イオンモール幕張新都心「グランドスクエア」で2025年10月8日に発売した通算20枚目となるシングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた／盛れ!ミ・アモーレ」のリリースイベントをで行った。



発売から2カ月半後の異例の追加リリイベ。YouTube公式チャンネルの「盛れ!ミ・アモーレ」のミュージック・ビデオ（MV）再生数が700万回を突破（2026年2月20日現在）。同曲がYouTubeのショート動画やTikTokなどで話題となり、SNS関連動画再生回数が約4億回となるなど盛り上がっている。



SNSでの盛り上がりは、後輩グループ・OCHA NORMA（オチャ・ノーマ）のメンバーが動画配信で「隙あらばアモーレ（隙アモ）」として“振りコピ”したことがきっかけ。後輩グループが火をつけた勢いに乗って“追いアモ”イベントが実現した。



この日のX（旧ツイッター）などでは、早朝から並ぶファンの姿も。イベント開始時にはCD購入者の優先エリア、一般の無料エリアもぎっしりと埋まっていた。ラストの「盛れ!－」は撮影OKだったため、イベント直後からSNSに多くの動画が投稿されていた。



リーダー・段原瑠々（24）は「自分たちが納得する音楽を作って、それがたくさんの人に届いたのがうれしかったです」と笑顔だった。4月17日に名古屋からスタートする春ツアーのファイナルは5月27日、横浜市の「ぴあアリーナMM」で開催。グループにとって初の会場だけに「気合を入れて絶対成功させたいです!」と熱かった。



また、この日はメンバーの石山咲良の22歳の誕生日。客席からは「ハッピーバースデー」の大合唱がプレゼントされ、メンバーとファンにとって二重の喜びとなった。



（よろず～ニュース編集部）