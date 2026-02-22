【ワシントン＝坂本幸信】トランプ米大統領は２１日、通商法１２２条を根拠に世界各国・地域に課すとしていた１０％の新たな追加関税を巡り、税率を１５％に引き上げると自身のＳＮＳで表明した。

「相互関税」などの合法性を巡る米連邦最高裁判所の訴訟で敗訴したことを受け、２０日に代替措置を公表したばかりだったが、翌日に方針を変更した。

トランプ氏は「即時」に見直すとしているが、新たな関税自体が発動しておらず、適用時期は判然としない。ホワイトハウスは２０日、１０％分については米東部時間２４日午前０時１分に発動すると発表していた。

トランプ氏は税率引き上げを巡り「ばかばかしく、稚拙で、極めて反米的な関税判決について、徹底的かつ詳細に精査した結果だ」と主張した。

１２２条は大規模かつ深刻な国際収支の赤字に対処する目的で、事前調査なしに最大１５％の関税を課す権限を大統領に与えている。実際に発動するのは初めてとされる。今回は一部の農産品や医薬品、別法律で追加関税を課す自動車などは除外されるが、幅広い品目が対象となる。

１２２条では、適用期間が１５０日と定められている。延長には連邦議会の承認が必要で、現状では７月下旬に自動失効する。関税を課すと物価上昇につながる恐れがあるため、米シンクタンク外交問題評議会（ＣＦＲ）のイヌ・マナック氏は「秋に中間選挙を控える中、議会が延長を認める可能性は低い」とみている。

違法判断を下された国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づく相互関税は実質的に期間がなく、税率も米政権の裁量で国ごとに変更されていた。

連邦最高裁は、合成麻薬フェンタニルの流入を理由としてＩＥＥＰＡを根拠にトランプ政権が中国、メキシコ、カナダに課した追加関税も違法とした。このため、トランプ氏は２１日のＳＮＳで「今後数か月で法的に許容される新たな関税を決定し、発効させる」とも強調した。