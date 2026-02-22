大河ドラマ『豊臣兄弟！』。2月22日の放送回では、信長の軍勢に新たな仲間が加わり、いよいよ「美濃攻め」が本格的に動き始めた。

【画像】断崖に残された石垣、岩肌むき出しの階段、籠城戦に備えた貯水槽も…この記事の写真をすべて見る（全29枚）

敵方・斎藤氏が有する稲葉山城は、岐阜県岐阜市の山中にたたずむ山城。森に囲まれた険しい山道の先には、いくつかの遺構が残されている。古城探訪家の今泉慎一氏が、ドラマゆかりの古城の“いま”を訪ねた。



長良川西岸から見た稲葉山城の眺望 写真＝今泉慎一

◆◆◆

“マムシの道三”の城へ徒歩で挑む

「あまりに似過ぎている。（役者でなく）本人じゃないか！」と、大河ドラマ『豊臣兄弟！』でその登場シーンが話題になった斎藤道三。坊主頭にギョロリとした瞳。確かに麿赤兒(まろあかじ)の風貌ほど、「マムシ」の異名を取った斎藤道三そのものの役者もいない。

歴史好きの間では常識と化しつつあるが、実は日本全国に3万〜4万あったといわれる城のうち、その大半は山城だ。戦国時代の城ともなれば尚更。当然、豊臣兄弟ゆかりの山城も多々ある。

今回紹介するのは、信長の正室である濃姫の父、斎藤道三の居城・稲葉山城だ。

稲葉山、またの名を金華山。長良川の川縁にそびえる。対岸から眺めるとその雄大さが際立つ。目を凝らすと山上に白亜の天守。標高は329m、比高(ひこう)（麓から城の最高地点までの標高差）もほぼ同じ300m超。見るからに「難攻不落」なたたずまい。

観光客向けのロープウェイが山頂まで伸びているが、当時は足軽だった秀吉・秀長にあやかって、今回は徒歩で向かうことにする。（もっとも史実の信長軍は稲葉山城に攻め込んでいないが……）

登山道は複数のびている。今回は、かつての大手道ともいわれる七曲り登山道から登ることにした。

整備の行き届いた大手道

七曲りは「大手」らしい広々とした歩きやすい道。子連れや犬連れで登っている人もいる。

しばらくスロープ状のゆるい坂道が続いたのち、やがて階段に。ただし一段一段が低く、子供でもわけなく歩けるくらい。

山頂までのちょうど中間ぐらいに位置するのが、北麓から伸びる唐釜ハイキングコースとの合流点。このあたりから勾配がややきつくなる。とはいえ、石段が整備されているし、相変わらず快適だ。

「七曲り」というとものすごいつづら折りを想像してしまうが、そのイメージの真逆。「大手道登山コース」としたほうが、実態に即しているのではないか。歴史好きにもアピールできるし。

山上に残る戦国時代の痕跡

かなりのゆっくりペースで1.9kmを約1時間。ロープウェイ山頂駅にたどりついた。山頂駅がある場所は、すでに城内だ。

城の火薬庫である「煙硝蔵(えんしょうぐら)」のあった曲輪跡は、ロープウェイからひっきりなしに降りてくる観光客に占拠されている。

ここは岐阜市街地にある県内有数の観光スポット。ちょうど訪問時が日曜だったこともあり、家族連れやらカップルやら。こんなに賑やかな山城も珍しい。

駅の裏へと歩を進めると、すぐに見事な冠木門(かぶきもん)が見えてきた。2本の柱上部に、笠木を水平に渡している。

いかにもメインの出入り口という立派な構え。だから最初は「これが一の門か」と思ったが、違った。信長が「天下布武」の朱印を用いたことを讃えて建てた「天下第一の門」だった。そう、稲葉山城はライバル・斎藤家の城でもあるが、のちに信長が居城とし、「岐阜城」と名を改めた城でもあるのだ。

その数メートル先の石垣跡のところが一の門。左手の階段上は高く組まれた太鼓櫓跡である。門で前進を食い止め、頭上の櫓から攻撃を加える連携プレー。重要な防御ポイントのひとつだ。

なお、太鼓櫓のあった場所には現在、展望レストランが建っている。山上でひと休みするならそちらへ。道三ケイちゃん丼、信長どて丼、光秀みそカツ丼なるメニューもある。

岩盤をぶった切ったような見事な堀切

先ほどの分岐を太鼓櫓側へ登り、尾根伝いに進んでゆくと、見事な堀切(ほりきり)に出くわす。堀切とは、敵の進路を阻むため鋭角に掘られた溝である。

一部コンクリートで造成されているが、元々ゴツゴツした岩山で、その岩盤をぶった切るようになっている。なかなか見事な堀切だ。

城内の二大必見スポット

堀切の先が二の門。急勾配を登り切った先でほぼ直角に折れ、城門と城壁の隙間を縫ってさらに城内中心部へと進んでゆく。いかにも、戦闘時の最大の関門といった構造だ。

山城の守りの基本は、上下左右の“壁”。幅を狭くし、屈曲させ、高低差を用いて攻め手の勢いを削ぐ。まさに絵に描いたようなスポット。大半の登城者が天守を目指して次々と登ってゆく中、ひとりあらゆる角度で戦う山城っぷりを堪能した。

そして、城にほぼ必ずあるものといえば、水の手。井戸や湧水などの水源だ。これがないと籠城戦の際に困ったことになってしまう。

山城でも案外、きちんと水の手が確保されていることが多く、その痕跡を探すのも山城巡りの楽しみのひとつ。稲葉山城には本丸付近に2カ所、しっかりと残っていた。

「金銘水」。岩盤を四角形にくり抜いた、雨水を溜める貯水施設。ほとんどの登城者がスルーしていたが、見逃すべからず。雨水貯水タイプの水の手は時々あるが、岩盤タイプは珍しい。

信長気分で天下を眺める

ここまで来たら、天守は目と鼻の先だ。三層四階建の復興天守は1956（昭和31）年築。信長時代には天守はなく、息子・信忠時代に建てられたとされている。

天守内の展示ももっぱら信長ばかりが目立つ。個人的には、斎藤家三代についても、もっと推して欲しいのだが。岐阜駅前の黄金の信長像といい、秋の「ぎふ信長まつり」といい、「岐阜」と命名したのも信長だし、致し方ないのか……。

平野にそびえる独立峰らしく、天守からは文字通り四方が見渡せて気持ちいい。

信長が「天下布武」という印を使い始めたのが、斎藤家を滅ぼし、岐阜城を拠点と定めた1567（永禄10）年頃。まだ、尾張と美濃の2国のみ制覇しただけなのに、壮大な夢を思い描いたのは、この景色あってのことかもしれない。

最初に「見るからに難攻不落」と書いたが、実は稲葉山城、なんと6回も落城している。その理由は、ここまでの道中で明らかだ。

なぜ攻め落とされやすいのか

まず、切り立った尾根の上が城域のため、平地が少ない。これでは大した兵力を城内に駐屯させることができない。

また、各曲輪の配置が直線的に並んでいる、相互に連携しづらいレイアウトもマイナスだ。尾根が複数伸びていたりせず直線的だと、各曲輪間を分断するのも容易くなってしまう。

この2点、実際に城内を歩いてみれば身をもって実感できる。石垣など、斎藤時代と織田時代で多少変わっているだろうが、基本的な縄張はほぼ同じはず。

稲葉山城は裏門まで制すべし

山上からの帰路は、裏門を通って水手道へ。道中に水の手はないのだが、長良川が流れる西側だから水手道なのだろうか。

登ってきた大手道とまるで異なる、ワイルドな登山道。道は明確だが、足元はかなりガタガタしている。しばらく歩くと裏門。といっても建造物はなく、地形が残るのみだ。

水手道は直進だが、右に折れ進んだ先にも堀切がある。こういう時、山城好きはついつい寄り道してしまう。当然、右へ。5分ばかり歩くと、見えてきた。

尾根上で見た堀切とは深さが全く違うが、いかにもな遺構。わずかだが石積みで補強されているのもポイントだ。寄り道した甲斐があった。

下りルートに待ち受ける難関

再び裏門まで引き返し、水手道を進む。裏門より先は城外なのだろう。ほぼ自然地形だが、とにかく険しい。

麓まではおよそ1時間。下りにしては時間がかなりかかった。後半の半分くらいは比較的平坦な道だったが、山裾の細い場所もあり油断ならない。

水手道は「めい想の小径」なる別名がつけられており、道中そこかしこに、偉人の名言が看板に掲げられているのだが、「めい想している場合ではない！」と、何度もツッコミを入れてしまった。

稲葉山城の築城は建仁年間（1201〜1204）とされるが、本格的に整備したのは斎藤道三。だがマムシの道三は1556（弘治2）年、長良川の戦いで息子・義龍との争いに敗れ、討死。その義龍も1561（永禄4）年には急死し、息子・龍興の時代に信長に攻められ敗走した。

そして信長が美濃を制し、天下取りへの大きな一歩を刻むことになる。

写真＝今泉慎一

（今泉 慎一）