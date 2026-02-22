初めて奥さんの飼い犬を見た時、「なんか、気持ち悪いね……」と辛辣な言葉をこぼしたパパさん。しかし、寝食を共にした結果、驚きの変化がInstagramでも大反響！投稿は、記事執筆時点で27万回以上も再生されており、「素敵な父子関係最高！」「胸がほっこりしました」「ローマさん幸せでしたね♡」などの声が寄せられています。

【動画：妻が飼っていた犬に『細すぎて気持ち悪い』と言った夫→共に暮らし始めると…嘘のような『まさかの光景』】

潔癖気味で犬が苦手だったパパ

Instagramアカウント「roma-no-heijitsu(@romayaka.ocj)」さまでは、イタリアングレーハウンドの「ローマ」ちゃんと飼い主ご夫婦の日常、そして犬に関する豆知識などが紹介されています。

実はローマちゃんのパパは潔癖気味で、元々犬に苦手意識を持っていたのだそう。そのため、ローマちゃんを初めて見た時は「細すぎて……なんか気持ち悪いね……」という辛辣な言葉を発したというのです！

ローマちゃんは投稿者さまが独身時代にお迎えしたわんこだったため、結婚するにあたり、パパさんはローマちゃんの相手を渋々していたのだそう。

一緒に過ごしていくうちに…

しかし、毎日一緒に暮らしているうちに、パパさんにもローマちゃんへの愛情が確実に育っていたのです。

ある時、夫婦で旅行へ行くために、ローマちゃんを預けて外泊した日がありました。すると、旅行先でパパさんが「ローマがいないと眠れない……」とポツリ。もうローマちゃんなしでは生きていけない体になっていたのです！

それからはローマちゃんのお世話を愛情を込めて行うようになったというパパさん。毎日溺愛し、介護も看病も献身的に自ら取り組んでいたそうです。その頃から、ローマちゃんにも愛が伝わったのか、ローマちゃん側もパパさんに懐き始めたといいます。

こうして絆を深めていったパパさんとローマちゃん。残念ながらローマちゃんは天国へと旅立ってしまったそうですが、今もローマちゃんとの思い出はパパさんの心の中にしっかり刻まれていることでしょう。

温かいパパとわんこの感動話が話題に

パパさんとローマちゃんの温かい絆のストーリーは、 Instagramでも大きな反響を呼びました。投稿は、記事執筆時点で27万回も再生されており、コメント欄には「素敵な父子関係最高！」「胸がほっこりしました」「ローマさん幸せでしたね♡」といった声が多く届いています。

Instagramアカウント「roma-no-heijitsu」さまでは、現在、生前のローマちゃんの様子やローマちゃんと過ごした中で得た経験をもとに、さまざまな犬に関する投稿を発信しています。

犬を飼っている人はもちろん、これから犬を迎えようと検討している方や犬好きな方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

