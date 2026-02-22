期待が膨らむ磐田戦の勝利。最後まで戦う、相手より走る――キャプテン深澤佑太が語るJ３松本のあるべき姿
［J２・J３百年構想リーグ第３節］磐田 １−２ 松本／２月21日／ヤマハスタジアム
松本山雅FCにとって、J２・J３百年構想リーグでの初勝利は、単なる１勝ではなく、石粼信弘監督がチームの戦い方を明確に示す結果だった。
通常より早い開幕のため、アウェーゲームが続くなかで、１−２で競り負けた開幕のRB大宮アルディージャ戦、善戦しながらセットプレーとPKで失点し０−２の敗戦を喫した２節・藤枝MYFC戦を振り返れば、決して悪い戦いではなかった。
それだけにJ２で上位クラスのジュビロ磐田を相手に、自分たちの持ち味であるアグレッシブな守備とゴールに向かう姿勢、終盤の苦しい時間帯での粘りを見せての２−１の勝利は、色々な課題を認識しながらも、チームの方向性に自信を強めるきっかけになりそうだ。
その試合内容を最も端的に表わすのが、中盤からチームを統率する深澤佑太の言葉だ。
中盤の底から攻守両面を統率する深澤は、J３に降格した愛媛FCから松本に加入して１年目だが、石粼監督にキャプテンとして指名された。それまではリーダーシップに関して特別な意識はなかったというが、「僕は厳しい要求もそうですけど、前向きな声掛けがすごく必要だなと思っているので。そういうのは意識的に、良いプレーに声をかけるとか、そういうのは意識的にやってます」と語る。
磐田戦の松本は、マンツーマン気味のハイプレスに加えて、フィジカルの強い加藤拓己と井上愛簾の２トップを活かす前線へのロングボールを起点に押し込み、５分にセットプレーのセカンドボールから金子光汰の得点で先制する。
後半の開始直後、49分には相手のスローインを奪った速攻を起点に、村越凱光が鮮やかな左足のシュートでGK川島永嗣の牙城を破って追加点を上げた。
しかし、疲れが見られたなかで67分に左のクロスから渡邉りょうに決められて、１点を返されると、長身のマテウス・ペイショットをターゲットにした磐田に押し込まれる時間帯が長くなる。松原后のクロスをペイショットにフリーで合わせられるなど、危ないシーンもあったが、身体を張った守備で何とか逃げ切ることができた。
深澤は「これぐらいクオリティのある相手なら、シュートチャンスは作られる」と前提を共有したうえで、「身体を張ることはやらないといけない」と語る。
重要なのは、押し込まれないことを理想としながらも、押し込まれた局面で守り切る設計を事前に共有していた点だ。最終局面での集中と、ゴール前での役割分担が整理されていたからこそ、後半はポゼッションで劣りながらも、決定的なシュートや枠内シュートを最小限に抑えた。
ペイショット対策に関して深澤は「競り勝てなくてもファーストにチャレンジし、ディフェンスラインがカバーを作る」と振り返る。空中戦そのものの勝敗よりも、落とされたボールを磐田側に渡さず、持たれても厳しく付くことで、自由に運ばせない姿勢が終盤を通して見られた。それこそが、見かけ上は競り負ける場面があっても、次の一歩で優位を取るという構造的な守備が機能していた要因だ。
深澤は「そこはもうピッチ内でずっと言ってたというか。競り勝てないにしても、まずファーストでしっかりチャレンジする。その後にディフェンスラインがカバーを作るっていうところ。
あとは途中から松村厳選手が中盤に入ってきて、彼のところでプレスバックして、絶対に前向きにはボールを触らせない。そこはピッチ内で喋りながら、共通認識を持てていた。それがセカンドボールを拾えていたところに繋がったのかなと思います」と説明する。
その結果としての勝利に自信を持ちながらも、深澤は前向きに課題を指摘する。クリアの質、相手を外へ追い込む方向付け、押し込まれる時間をいかに短縮するかなど。クリボボール１つにしても「コーナー付近に落として、相手を後ろ向きにさせる」といったビジョンの共有は、守備を単なる跳ね返しで終わらせない意図を示している。
