62歳女性が語るシニア旅「もう少し年を取っていたら、歩けなかった」夫婦で鳥取砂丘2泊7万円
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：62歳女性
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：愛知県
現在の金融資産：預貯金1000万円、リスク資産550万円
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：3万5000円 ※繰り上げ受給
老齢厚生年金（厚生年金）：2万円 ※特別支給の老齢厚生年金
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金5000円
年金以外の収入：給与収入20万円
ひと月の支出：10万円
「行ってよかったシニアの旅先は鳥取砂丘」現役引退後は「1年に4回以上、夫婦ふたり旅」をするという今回の投稿者。
シニアになって行ってよかった旅先は、「2023年7月に夫」と訪れた「2泊の鳥取砂丘」旅行だそう。
夏場の砂丘は「暑かったけど、行ってよかった」と振り返る一方で、「歩かないといけないので、とにかく早めに、元気のあるうちに（訪れた方がいい）。想像以上に体力がいります」とコメント。この時の旅についても「もう少し年を取っていたら、歩けなかった」と感じているといいます。
移動には自家用車を利用しており、旅行にかかった費用は「交通費2万円、宿泊費4万円、食費1万円」。総額7万円ほどとなったようです。
「普段は質素に、旅行はちょっとだけぜいたくに」年金生活における旅費のやりくりについては「普段は質素に、旅行はちょっとだけぜいたくに」資金計画をしているとのこと。
シニア旅行をする上では、「車を運転するので」若い頃よりも一層「事故なくを心がけている」と語っています。
最後に旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「時間に余裕をもつ」ことが大事だとアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)