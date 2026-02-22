「取扱注意人物だったんですね」藤井風、学生時代の“お宝写真”公開！ 「どこまでもエンターティナー」
歌手の藤井風さんは2月22日、自身のInstagramを更新。学生時代の貴重な黒髪短髪姿を披露しました。
【写真】藤井風、学生時代の姿を披露！
この投稿に「なかなかのお宝写真」「この頃も好き」「最高すぎwww」「えーっとPrema歌ってる人で合ってますよね」「なんでそうなってこうなったー？」「フェロモン最高です」「どこまでもエンターティナーなんやね」「取扱注意人物だったんですね」など国内外から多数の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき（占いガイド）)
【写真】藤井風、学生時代の姿を披露！
「取扱注意人物だったんですね」藤井さんは「We miss old black-haired Japanese Kaze」とつづり、3枚の写真を投稿。半袖にハーフパンツの体操着や制服など、学生時代の黒髪短髪の姿を披露しています。
この投稿に「なかなかのお宝写真」「この頃も好き」「最高すぎwww」「えーっとPrema歌ってる人で合ってますよね」「なんでそうなってこうなったー？」「フェロモン最高です」「どこまでもエンターティナーなんやね」「取扱注意人物だったんですね」など国内外から多数の声が寄せられています。
「なんでそうなってこうなったー？」最近は、少し長めの金髪に髭というワイルドな姿が定着していた藤井さん。黒髪短髪の学生時代の姿はファンにとっても新鮮だったようですが、おどけた表情で変なポーズをとるなど、当時からエンターテイナーとしての片鱗を見せていたようです。
(文:福島 ゆき（占いガイド）)