¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬º£µ¨½é¼ÂÀï¤Ç£²²ó´°àú¡¡¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡ÖµåÂ®°Ê¾å¤ËÂ®¤¯¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÄ¾µåÀä»¿
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£²Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦ÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ¡££²²ó£±£¶µå¤òÅê¤²¡¢Ìµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±Ã¥»°¿¶¤È²÷Åê¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£³²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡££±¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Î£³²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦ÀÐÀî¹·¤òÆó¥´¥í¡¢Â³¤¯ÌÚ²¼¤ò±¦Èô¡¢ºÇ½ªÂÇ¼Ô¤ÎÂ¼¾¾¤òÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤º¤«£·µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà¤È¹¬Àè¤Î¤è¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Ï²¬ÎÓ¤ò°ì¥´¥í¡¢ÅÄÃæ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤·¡¢¾åÎÓ¤òº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ£²²ó´°Á´Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹ßÈÄ¸å¤Ë±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ÎÅÐÈÄ¤Î»þ¤è¤ê¤â¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ÏÇØÈÖ¹æ£±£±¤ÎÅêµå¤ò¡ÖÏÓ¤¬¿¶¤ì¤Æ¤¿¤·¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤âµåÂ®°Ê¾å¤ËÂ®¤¯¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿à¥Þ¡¼·¯á¡£³«ËëÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£