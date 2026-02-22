¡Úµð¿Í¡ÛÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡¡°ìÎÝ¢ªËÜÎÝ¤Ø¤ÎàÇúÁöÎÝá¤Ë¥Ù¥ó¥Á¡õ¾ìÆâÊ¨Æ
¡¡µð¿Í¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡áÁ°¥í¥¤¥ä¥ë¥º»±²¼£³£Á¡Ë¤¬£²£²Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦ÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££²²ó¤Ë°ìÎÝ¤«¤éËÜÎÝÀ¸´Ô¤ò»î¤ß¤ëàÇúÁöÎÝá¤Ç£ÇÅÞ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬£²²óÀèÆ¬¤ÇË¬¤ì¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¡¢»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤½¤Î¸å¤À¤Ã¤¿¡£Â³¤¯´ßÅÄ¤¬±¦Ãæ´Ö¤ØÎÏ¶¯¤¤¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬µðÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¡¢Æó¡¢»°ÎÝ¤ò½³¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜÎÝ¤Ø³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤«¤é¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤ä·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÁöÎÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÇ·â¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤À¤Ã¤¿¡££´²ó¤Ë¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦¶â´Ý¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à±Ô¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡£·ë²Ì¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ëÈ½Äê¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ëµå¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¶¾å¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö¡Ê¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡ËËÜ¿Í¤¬½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´õË¾¤Ë±è¤¦·Á¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤Î½õ¤Ã¿Í¤¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£