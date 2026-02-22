【杞憂】はなんて読む？「杞憂に終わる」って聞いたことある...？

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「杞憂」はなんて読む？

「杞憂」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、意外とシンプルな読み方です。 いったい、「杞憂」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「きゆう」でした！ 杞憂とは、余計なことまであれこれと心配することを意味する言葉です。 そんな杞憂の由来は、古代中国の『列子（れっし）』に登場する「杞（き）の国」の男の物語にあるのだそう。 天地が崩れ落ちてくることを心配し、寝食も忘れて悩んだという故事から、「起こるはずのないことを無用にとりこし苦労すること」を意味する言葉になったといわれていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

