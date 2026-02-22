１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の武知海青が２２日、東京・後楽園ホールでＤＤＴプロレス「ＨＹＢＲＩＤ ＰＥＲＦＯＲＭＥＲ ２０２６〜武知海青デビュー２周年記念大会〜」のメインイベントに出場した。現ＫＯ―Ｄ無差別級王者の上野勇希とスペシャルシングルマッチで激突したが、激闘の末、敗戦した。

２４年のプロレスデビューから２年。自身の二つ名が興行名に銘打たれた大会で、武知は団体の頂点に君臨する上野とガチンコバトルを繰り広げた。

「海青」コールが飛び交う中、ゴングが鳴るも序盤は相手の連続攻撃を受け劣勢が続いた。それでも、打点の高いドロップキックや出入口から相手に飛び込むクロスボディー、ロープ上からの豪快なブレーンバスターなど見せ場十分の攻撃で、一時巻き返したが、最後は王者の前に屈した。

激闘の証しとして胸を赤く変色させた武知は「ここまで来るのに正直、いい道のりだけではなかった」と２年間を回顧。「プロレスだけに限らず、芸能界に入る前から勝ちよりも負けを僕は経験してきた。だからこそ、僕は今強いんです。負けさせたことを後悔させます」と上野に言い放った。

節目を迎えたが、「今年１年も言葉だけじゃなくて、態度だったり姿勢だったり、体を使って皆さんに僕はプロレスに真剣に向き合っているんだということを伝え続けいく。反対されても賛成されても、どっちでもいい。僕がやりたいと思えばやります」と今後もリングに立ち続けると宣言。最後には「ずっと進化し続ける武知海青を見せ続けて、いつかはこの（ＫＯ―Ｄ無差別級王者）ベルトをここ（腰）に巻きます」と力強く誓った。

武知は２０２２年にＡＢＥＭＡの配信ドラマ「覆面Ｄ」にレスラー役で出演したことがきっかけで、２４年にプロレスデビュー。ＤＤＴに入団し昨年９月にＫＯ―Ｄ６人タッグ王座を奪取した。

◆武知 海青（たけち・かいせい）１９９８年２月４日、兵庫県出身。２７歳。２歳からダンスを始める。小５の時にバタフライで水泳のジュニア五輪に出場。２０１４年のＥＸＩＬＥパフォーマー・バトルで最年少１６歳でファイナルに残るも落選。その後、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの正式メンバーとして１７年にメジャーデビュー。２２年のＴＢＳ「最強スポーツ男子頂上決戦」では総合優勝。趣味はゲーム、筋トレ。身長１８２センチ、血液型Ｏ。