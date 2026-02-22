香港最強馬のとてつもない記録達成に、ＳＮＳ上は騒然となっている。

クイーンズシルバージュビリーカップ・香港Ｇ１は２月２２日、シャティン競馬場の芝１４００メートルで行われ、世界最強スプリンターのカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が連覇を決めた。

１０頭立てで行われたレースは、ザカリー・パートン騎手とのコンビで出走。好スタートから２番手につけると、直線では危なげなく抜け出し他馬を圧倒。圧倒的１番人気に応えた。並んでいたサイレントウィットネスを超え、香港競馬新記録の１８連勝を達成すると、現地スタンドには「１８連勝」と刻まれた大きな旗が広げられ祝福された。

この勝利でデビューから２１戦で１９勝としたカーインライジングは、Ｘでもトレンド上位入り。「カーインライジングは何か、馬を超越した何かに見えてきた…」「もはや馬のような何かでは？強すぎる」「もう天変地異が起きない限り負けないだろこれｗｗ」「もはや気持ち悪いよ」「今のカーインライジングに勝てる馬っているのか…？」「カーインライジングとかいう馬の姿をしたガソリン車」「カーインライジングに勝てる馬ってこの世にいるんだろうか」「スピードの絶対値がおかしいんやろな」「なーんも驚かない」「逆にカーインライジングって負けるのか？」「バケモンすぎる」などコメントが寄せられている。