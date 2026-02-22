ミラノ・コルティナオリンピックは２１日、スピードスケート最終種目のマススタートが行われ、男子は佐々木翔夢（明大）が１０位、蟻戸一永（もとなが）（ウェルネット）は１３位だった。

４０歳のヨリト・ベルフスマ（オランダ）が優勝した。女子は佐藤綾乃（ＡＮＡ）が１５位となり、堀川桃香（富士急）は１回戦で敗退。マレイケ・フルーネワウト（オランダ）が金メダルに輝いた。

マススタートは多数の選手が一斉に滑るため、集団の中での位置取りなど駆け引きが勝敗を左右する。「誰にでもメダルのチャンスがある種目」。日本勢は口をそろえて気合を入れたが、男女とも２桁順位にとどまった。１回戦で敗れた堀川は「世界との差を感じる」と唇をかんだ。

男子マススタートは序盤にオランダ、デンマークの２選手が抜け出すレース展開。どのタイミングで差を詰めていくか、第２集団が互いにけん制しながら様子をうかがっていたところ、そのまま「２人旅」が続いてオランダが金、デンマークが銀に輝いた。第２集団の争いに敗れ、上位を逃した佐々木は「五輪で『逃げ』が成立すると思わなかった。読みが甘かった。実力不足を感じた大会。次につなげたい」と語った。

日本勢、銅３個のみ…強化「転換点」

マススタートに限らず、今大会の日本勢は苦戦した。全種目を通じたメダルは銅３個で、目標の「複数の金を含む５個」に届かなかった。個人種目は、女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５００メートル、１０００メートルで獲得した２個のみ。残る１個は高木を中心とした女子団体追い抜きだ。日本スケート連盟の湯田淳・強化部長の「高木美帆だけと言っていいくらいの成績で終わってしまった」との言葉を待つまでもなく、「高木頼み」の現状がはっきりと表れた。

男子は、個人種目では入賞一つに終わった。日本が得意としてきた５００メートルですら、新濱立也（高崎健康福祉大職）の６位が最高で、北京大会銅の森重航（オカモトグループ）は１０位。タイムでも、１位のジョーダン・ストルツ（米）や２位のイエンニング・デボー（オランダ）と明確な力の差が存在していた。

平昌（ピョンチャン）、北京大会まで、日本代表は選手をナショナルチーム（ＮＴ）として１か所に集め、強化するのが基本的なスタイルだった。ところが、現在はＮＴを離れ、個々のチームで鍛える選手が増えている。湯田強化部長は「転換点にあるのは間違いない。どう力をつけていくか、真剣に考えなければいけない」と言う。突出した才能の出現を待つだけでは、世界との差は開くばかりだ。（森井智史）