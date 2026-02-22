¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¦Gµ¡Ûº£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ë¥á¡¼¥ë¡ª2026Ç¯ºÇ½é¤ÎGµ¥¦¥£¥Ê¡¼¤Ï ¡ÈÅìµþ¥À¡¼¥È¤Îµ´¡É¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡ª»Ë¾å3Æ¬ÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆÃ£À®
2026Ç¯GI³«ËëÀï¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤¬Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Gµ¾º³Ê°Ê¹ß½é¤ÎÌÆÇÏÀ©ÇÆ¤ò¤á¤¶¤¹¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤ä¡¢»Ë¾å3Æ¬ÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡¦Gµ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³2Ãå¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Ê¤É¤¬½¸·ë¡£
¥À¡¼¥È¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë°ìÀï¤Ë¡¢5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤¬¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤È¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Î¿Íµ¤ÇÏ2Æ¬¤ò¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÂª¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ÇµÓ¤òÎ¯¤á¤ë¡£
ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¤½¤Î2Æ¬¤Ë¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈµÍ¤á´ó¤ê¡¢»Ä¤ê100m¤Ï»°¤ÄÇÃ¡£
¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤òÈ¾ÇÏ¿Èº¹¤È¤é¤¨¤¿¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤¬¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S3Æ¬ÌÜ¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
°È¾å¤ÏµîÇ¯Gµ4¾¡¤Î³èÌö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿C¡¥¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡£
º£Ç¯¤âÁáÂ®Gµ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ç¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤Ï3¾¡ÌÜ¡£
ÇÔ¤ì¤¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇJRA¡¦Gµ4ÅÙÌÜ¤Î2Ãå¡£
¤Þ¤¿¤â±É´§ÆÏ¤«¤º¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Ë¾å½é¤ÎÌÆÇÏÀ©ÇÆ¤ËÄ©¤ó¤À¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ï3Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Íè½µÄêÇ¯¤Ç°úÂà¤ÎÌ¾Çì³Ú¡¦¹ñ»Þ±ÉÄ´¶µ»Õ¤¬¼«¿ÈºÇ¸å¤ÎGµ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÏÆ¨¤²¤Æ¸«¤»¾ì¤òºî¤ë¤â¡¢9Ãå¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£