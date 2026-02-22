借金4〜5000万円“衝撃告白”人気ロックバンド歌手、現状明かす「だいぶクリーン」
Novelbrightの竹中雄大が、22日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）内の人気企画｢サビだけカラオケ｣に挑戦した。
【動画】借金4〜5000万円“衝撃告白”を行っていた人気ロックバンド歌手が挑戦
これまで「鬼ハードモード」初制覇にこだわってきたが、松浦航大に先を越されたことで方針転換。本人も厳しいと思うほどの鬼の超高音と向き合う「新モード」で鬼レンチャンに挑む。過去4回の挑戦中、2回が「2レンチャン」という不名誉な記録【通称：雄大の2】を持つハイトーンシンガーは、今回こそ真の実力を証明できるのか。
竹中といえば、大のギャンブル好きで、過去同番組内で「今借金、リアルに4000〜5000万ぐらいあるんですよ」と衝撃の告白を行っていた。この日の放送では「（ギャンブルは）。だいぶクリーンです。今年稼いだお金もすべて（返済に）充てています」と語り、ナレーションでは、オーディション番組で獲得した賞金1000万円もほぼ返済に充てたことが明かされた。
