「２軍練習試合、阪神２−４エナジック」（２２日、うるま市具志川野球場）

阪神は初回、４番・コンスエグラの中越え２点適時二塁打で先制したが、その後は打線が振るわず。投手陣は先発・早川が３回無失点だったが、続く茨木が百崎の連続失策から逆転３ランを被弾した。一方、昨年１０月に「右尺骨骨折観血的手術」を受けた栄枝が約４カ月ぶりに実戦復帰。第１打席で左前打を放つなど存在感を放った。

「２番・二塁」でスタメン出場した百崎は送りバントの失敗や３失策など攻守に精彩を欠いた。五回２死一塁で二遊間に飛んだゴロをファンブルし、この試合３失策目を記録したタイミングで、平田２軍監督は交代を決断。試合後、指揮官が明かした交代理由には、１軍に向けてアピールにはやる若虎への親心が見え隠れした。

阪神・平田２軍監督の主な一問一答は、以下の通り。

−早川は３回無失点だった。

「硬かったな。去年はアグレッシブにバッターに向かっていたけど、（今年は）うまくアウトを取ろうというのがちょっと見えるんでね」

−百崎を３失策目のタイミングで交代させた。

「いいところを見せようっていうのが出過ぎてんねん。去年はあった“らしさ”がない。だから、途中で代えた。一度、頭を冷やしたほうがいいと思って。あのまま出してたら、もっとひどくなると思ったからな。早川にしても百崎にしても、この試合がきっかけになってくれれば」

−栄枝が実戦復帰。

「安定感、安心感があって、いい味出してくれてるよ。今日もね、必死になって早川をゼロに抑えさせてやろうという気持ちが伝わる」