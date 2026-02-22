３台のモックカーが一斉にスタートしてタイムを競う＝２２日、横浜市西区

物作りや自動車への関心を育てようと「モックカー」を親子で組み立てるイベントが２１、２２の両日、パシフィコ横浜（横浜市西区）で行われた。２日間で８０組の親子らが参加し、キットでの工作と完成したモックカーでのレースを楽しんだ。

モックカーは、子どものカーレース「ソープボックスダービー」の車を１０分の１の大きさにしたもの。本物同様にモーターやエンジンをつけず、重力を利用して動かす。材料は紙と木で、ボディーに色を塗ったり、模様を描いたりして好みのデザインに仕上げる。

同ダービーはアメリカで９０年以上行われている。ＮＰＯ法人日本ソープボックスダービー協会（本部・秦野市）の事務局長を務める山本教子さん（６５）が、日本でも魅力を広めようと１９９８年ごろから夫婦で普及活動を始めた。

神奈川大会を４月に開き、優勝者にはアメリカ大会の参加資格が与えられる。山本さんは「子どもたちに挑戦する心を持ってほしい。将来的にも自動車業界で働きたいと思う子どもが増えてくれればうれしい」と話す。

２２日に参加した横浜市金沢区の小学１年の女児（７）は「紙を組み立てるところが難しかった。速く走ったので、うれしかった」と笑顔を見せた。

イベントは出版社「芸文社」が主催する日本最大級のクラシックモーターショー「Ｎｏｓｔａｌｇｉｃ ２ｄａｙｓ」での横浜市ＭＩＣＥ次世代育成事業として、市の共催で行われた。