TVアニメ『大賢者リドルの時間逆行』主題歌が、亜咲花「Savage」に決定＆ティザーPV公開！

4月1日よりTVKにて21:55〜22:00に放送される小学館シードコミックス『大賢者リドルの時間逆行』（シナリオ：猫子/構成&線画：二鷹 壱）の主題歌およびティザーが公開になった。

『大賢者リドルの時間逆行』は、各電子ストアで好評配信中のフルカラーコミック。主人公・リドルが謎の集団「悪意の箱」による世界の崩壊を止めるため、1000年前に逆行し、世界を救うために奮闘する本格ファンタジードラマ。原作絵を使用して作画制作をする「ライトアニメ(R)」となる本作は、原作そのままの美麗な画が存分に楽しめる作品に仕上がっている。

本作を豊かに染め上げる主題歌として、ハスキーで魅力的な歌声を持つ亜咲花による「Savage」が決定。放送に先駆け、亜咲花からのコメントおよび、ティザーPVが公開された。

放送および、今後の更なる情報解禁に乞うご期待。

＜亜咲花コメント＞

この度主題歌を担当させていただく亜咲花です。

この作品にふさわしく「時間」がテーマの楽曲で、静寂な間の中に秘めたる情熱を感じ取ってもらえるような歌を意識してレコーディングしました。力強いストリングスのサウンドにも注目していただきながら、ぜひ楽曲を楽しんでいただけたら嬉しいです！

●楽曲情報

TVアニメ『大賢者リドルの時間逆行』主題歌

「Savage」

歌：亜咲花

作詞：つむぎしゃち 作曲：夢見クジラ

編曲：夢見クジラ・大沢圭一

レーベル：AniTone Music

●作品情報

『大賢者リドルの時間逆行』



4/1より毎週水曜日、21:55-22:00

放送局：TVK(テレビ神奈川)

※配信情報は続報をお待ちください。

＜あらすじ＞

全編フルカラー！ 二周目の世界で、失った全てを取り戻せ！謎の集団「悪意の箱」の手により、仲間も世界も失ってしまった青年・リドル。生きる希望を失った彼は、絶望の淵で最後のひらめきを得る。もし、全てが終わる前の時間へ戻ることができれば…？千年の時を生き抜き、異形と成り果てたリドルはついに時間逆行を成し遂げる。

「今度こそ、阻止してみせる…！」

千年分の知識と経験を若い体に携えて、大賢者リドルの時間逆行が今はじまる！

(C)STUDIO SEED／小学館

