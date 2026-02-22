元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーのイメチェンショットが反響を呼んでいる。

２２日にインスタグラムで「ＡＢＥＭＡ『恋髪オーディション』第３話 人生初の韓国でイメチェンしました」とつづって、髪を上げておでこを広く見せ、ミニスカートのワンピースを着た美しい姿などをアップした。

続けて「カリスマ美容師のキウ先生＠ｋｉｕ＿ｄｅｓｉｇｎ＿に面長コンプレックスもカバーしていただいて．．．番組内では『爆モテ韓国ギャル』ということにしていただいてますどうでしょうか？」と問いかけ、「キウ先生のオーラとメイクアップ中の優しいお声がけにドキドキしちゃいました」と明かした。

最後に「変身までの過程や髪にまつわる過去の恋愛の話なども含めてＡＢＥＭＡで配信中なので、ご覧いただけるとうれしいです」と告知して締めた。

この投稿には「安奈スタイル」「いつもと髪型違う！」「極上ですね」「清楚で、一段と美しい」「メイク一つでこんなに」「ドキドキします」「妖艶さがたまりません」「美脚美人」などの声が寄せられている。