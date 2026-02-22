◆Ｊ１百年構想リーグ▽第３節 Ｃ大阪１―２広島（２２日・ヨドコウ桜スタジアム）

落胆の後に歓喜が待っていた。広島はアウェーのＣ大阪戦で後半アディショナルタイム（ＡＴ）５０分に同点弾を献上したものの、直後の同５２分にユース出身のＭＦ東俊希（ひがし・しゅんき）が右足で勝ち越し弾。利き足の左とは逆の足で決めた今季初ゴールが決勝点となり、ヒーローは「いい感じで冷静に蹴った。（同点直後は）雰囲気が良くなかったが、時間がある限り、１回はチャンスがあると思っていた」と胸を張った。

９０分勝利の勝ち点３をつかみ取ったチームは開幕から３連勝（PKでの勝利を含む）で西の首位堅守。ＡＣＬＥ（アジアチャンピオンズリーグ・エリート）２試合を含めて公式戦５試合連続負けなしと好調だ。百年構想リーグは特別大会のため、Ｊ１通算成績には加算されないが、Ｃ大阪戦は２１年９月２２日のＪ１での敗戦を最後に、これで公式戦１１試合連続負けなしと“お得意様”としている。

後半ＡＴに２点差を追いついた前試合のＡＣＬＥ・ＦＣソウル戦（１７日・韓国）に続いて、粘り強さを発揮した。新任でポーランド出身のバルトシュ・ガウル監督はこの日の劇的勝利に「自分たちがどれだけ勝ちたいか、素晴らしい姿勢を見せてくれた。それが我々の強みだ」と誇らしげ。東は「持ってる男。何か怖いっす」と自身の良すぎる勝負運を恐れながらも、「またしっかり練習して、いい準備をしたい」と次節・京都戦（２７日・Ｅピース）へ手綱を締めた。広島が昨季ルヴァン杯に続くタイトル獲得へ、さらに加速した。（田村 龍一）