普段はド派手なフェイスペイントを施して戦う人気日本人女子レスラーの“素顔”を写したオフショットが話題に。ヒールレスラーとは思えない等身大の姿に多くの反響が寄せられている。

【画像】「やっぱり美人」日本人女子、“素顔”のオフショット

WWEスーパースターのアスカが日本時間19日、自身のインスタグラムを更新。同17日にテネシー州メンフィスで行われたWWE「RAW」放送後に撮影されたとみられるオフの自撮りショットを公開した。

遠征先で食事を楽しむ自撮りショットが定番となっているアスカだが、今回はパエリア風の米料理と片手にパシャリ。ピンクのキャップにパネルカラーのマフラーを合わせるファッションセンスで、フェイスペイントを施していない素顔の表情はとても“極悪ヒール女子”とは思えない。

ファンからも「やっぱり美しい」「美食家の女帝」「メンフィスを楽しんで」「40代にはとても見えない」「いつも美味しい食べ物と一緒」などとさまざまなコメントが寄せられ、投稿には約9000件の“いいね”が押されていた。

同日の「RAW」では3月1日開催のプレミアムライブイベント「イリミネーション・チェンバー」予選突破を決めた一方で、抗争中のイヨ・スカイらを前に“カブキ・ウォーリアーズ”としてタッグを組むカイリ・セインに強く当たる場面も。平和な外食オフショットとは裏腹に、大一番に向け日本人スーパースターを取り巻くストーリーでは一波乱起きそうだ。

