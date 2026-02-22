◇明治安田J1百年構想リーグ 京都 2―0 福岡（2026年2月22日 サンガスタジアム）

京都は福岡に2発快勝した。前半32分、相手のミスからFWラファエル・エリアスが2試合連続弾。後半32分にはFWマルコ・トゥーリオがダメ押し弾を叩き込んだ。昨季1分け1敗だった福岡にほぼ何もさせない内容。今季初めて90分間での勝利を手にした。

「運良く右足アウトに掛かってくれたけど本当に素晴らしいゴールだった。ボールが浮いている時にGKを見たら、立ち位置が少し前めだった。打つとは思っていなかっただろうし、その瞬間を狙えて良かった」。満面の笑みを浮かべたのは“スーパーマルコ”だった。GK太田岳志からのロングフィードを相手DFがクリアミス。ゴールまで約20メートルほどあったが意表を突く右足アウトボレーでニアサイドに突き刺した。

この日はサイドではなく、シャドーの位置でプレー。縦横無尽にピッチを走り、J屈指のテクニックで福岡守備陣を翻弄し続けた。「どのポジションでも特徴を出せると思っている。チームを助けられて良かった」。今季ホーム初勝利に終始ご機嫌だった。