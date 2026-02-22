昨年日本代表デビューの25歳が負傷交代…指揮官が状態を明かす「足首を捻った」
チャンピオンシップ（イングランド２部）のハルMF平河悠に指揮官が言及した。
昨年６月のオーストラリア戦で日本代表デビューを飾った25歳のアタッカーは、今冬にブリストル・シティからハルに移籍。デビュー戦でいきなりアシストをマークするなど、新天地では加入早々から主力として活躍している。
そんな平河は現地２月21日に行なわれたQPR戦（１−３）に先発出場したなか、57分に負傷交代を余儀なくされた。
クラブ公式によれば試合後、セルゲイ・ヤキロビッチ監督は、平河の状態について以下のように明かす。
「ユウは足首を捻った。（患部を保護する医療用）ブーツを履いており、検査を受ける。その検査後に状態を見定めるつもりだ」
平河の怪我が大事に至らないことを願いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
