「首位...だと...」「レイソルが予想外」J１百年構想リーグの最新順位表に「EAST魔境感」「西の方が混戦感あるな」の声
J１百年構想リーグ、地域リーグラウンド第３節の４試合が２月22日、各地で開催された。
EASTでは、J１昇格組の水戸と千葉が激突し、１−１で突入したPK戦の末に水戸が今季初勝利。WESTでは京都が福岡に２−０で完勝、G大阪は岡山に２−１で勝利、広島は２−１でC大阪との激闘を制した。
21日に行なわれた６試合を含め、第３節の全10試合が終了。この結果、EASTは東京Vが首位をキープし、３連敗の柏は最下位脱出ならず。WESTは３連勝の広島が１位を堅持し、京都が２位、G大阪が３位に浮上した。
試合後にJリーグの公式Xが第３節終了時点の順位表を公開すると、SNS上では以下のような声が上がった。
「広島が圧巻の強さ」
「おもろくなってきた！」
「シーズン序盤ですが、各チームの動向が見えてきますね！」
「昨シーズン２位の柏レイソルが３連敗は驚き」
「西の方が混戦感あるな」
「上位と下位がはっきり分かれてるEASTと、バランスがとれてるWEST」
「レイソルが予想外だった」
「EAST魔境感がある」
「ヴェルディ首位...だと...⁉︎」
次節は27日、28日、３月１日に開催。１位広島対２位京都の直接対決や、首位東京Vと９位横浜FMの状況の異なる両チームの一戦などが行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「おもろくなってきた！」J１百年構想リーグの最新順位表
