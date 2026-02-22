元ソニー常務であり、現役の経営者として、いまも週5日通勤しつづけている90歳。そんな郡山史郎さんは、「なぜ、働き続けるのですか？」という質問に、つい最近まで私自身にも明確な答えはなかったといいます。70年近く働き続けてきたビジネスマンが気づいた、長く働く理由、そのモチベーションとは。郡山さんの著書『君の仕事は誰のため？』（青春出版社）から、お金や成果を超えた「人生を面白くする働き方」のヒントを紹介します。

90歳までたどり着いて、

やっと働く意味がわかった

2025年4月、私はついに満90歳を迎えた。現在でも現役の経営者として働いている。大田区の自宅から赤坂のオフィスまで、杖をつきながら週5回通勤している。満員電車で席を譲られることは増えてきたが、まだまだ自分の足で立っていたい。

人生100年時代といわれる現在、多くの人が長く働き続けることを求められている。しかし「なぜ働くのか」「どのように働けばよいのか」という本質的な問いへの答えを持っている人は、少ないのではないだろうか。

あなたが20代なら、自分のキャリアをどう築いていけばよいか悩んでいるかもしれない。30代、40代なら、家族との時間と仕事のバランスに苦慮しているかもしれない。50代なら、定年後の人生設計に不安を感じているかもしれない。

私自身を振り返ってみると、若い頃は自分のために働いた。家族ができると、家族のために働くようになった。社内でのポジションが上がり、仲間のために働いた時期もある。やがて社会のために働くようになり、定年を超えてもなお働き続けている。そして90歳になって、ついに働くことの本当の意味がわかった。

